К юбилею Pols: возле фабрики мороженого создадут арт-объект длиной 300 м
Ведущий молочный перерабатывающий завод Латвии Food Union, который выпускает бренд мороженого Pols, накануне 55-летнего юбилея бренда в 2026 году начал сотрудничество с командой уличных художников под руководством Дайниса Руденса, чтобы подарить жителям Риги арт-стену. В целом это 300-метровый железобетонный забор, который окружает Food Union — место, где с 1971 года на улице Яня Чаксте производится мороженое Pols. В этот арт-проект компания в течение двух лет инвестирует до 50 тысяч евро.
Pols — это не только один из самых любимых и покупаемых брендов мороженого в Латвии на протяжении многих лет, но и один из самых богатых традициями. Созданный в специально для этого в построенной четырехэтажной фабрике на территории Рижского молочного комбината, Pols стал одним из первых промышленно производимых мороженых в Латвии еще в далеком 1971 году. Все виды этого мороженого и сегодня производятся на модернизированном предприятии, которое служит Центром разработки и производства мороженого группы Food Union и для других компаний Европы.
Pols в следующем году исполнится 55 лет. "Мы хотим отметить это вечное юношество бренда вместе с поклонниками Pols и увековечить юбилей в красивом проекте, который оценят и взрослые, и дети, создав арт-стену у производства Pols", — рассказывает руководитель бренда Pols Гиртс Лининьш.
Арт-стена Pols
"Я каждый раз с энтузиазмом и искренней радостью наблюдаю, как развивается городская среда. Новые работы уличных художников и монументальные росписи фасадов свидетельствуют о развитии духа общества и культурном росте. Было замечено огромное влияние подобных росписей на общество — они формируют идентичность района, подчеркивают ценности и укрепляют локальный патриотизм среди местных жителей. Это и есть основная цель этой работы", — говорит Дайнис Руденс.
Железобетонный забор, который окружает фабрику Pols, находится на улице Яня Чаксте, сразу после Южного моста в сторону Пардаугавы. Его общая длина — около 300 метров, и в этом году команда художников — Дайнис Руденс, Bikti, Skrūve, Uman Art и Erska — распишет примерно половину этой стены.
Арт-проект будет проходить в три этапа:
- До 30 апреля художники разработают эскизы для стены — всего около 10;
- С 1 по 8 мая пройдет голосование среди подписчиков Pols в соцсетях и сотрудников Food Union за лучшие эскизы, по итогам которого выберут до пяти крупных работ, которые украсят стену, а победителей объявят до 12 мая;
- С 12 мая по 14 июня художники воплотят эскизы в реальности, завершив проект торжественным открытием стены.