К юбилею Pols: возле фабрики мороженого создадут арт-объект длиной 300 м

Pols — это не только один из самых любимых и покупаемых брендов мороженого в Латвии на протяжении многих лет, но и один из самых богатых традициями. Созданный в специально для этого в построенной четырехэтажной фабрике на территории Рижского молочного комбината, Pols стал одним из первых промышленно производимых мороженых в Латвии еще в далеком 1971 году. Все виды этого мороженого и сегодня производятся на модернизированном предприятии, которое служит Центром разработки и производства мороженого группы Food Union и для других компаний Европы.