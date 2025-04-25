В мае латвийцев вновь ждет мини-отпуск: 5 выходных подряд и всего 20 рабочих дней
Еще не успели отойти после затяжных апрельских выходных, как май снова порадует жителей Латвии дополнительными нерабочими днями. Благодаря государственным праздникам и переносу рабочих дней в мае нас ждет сразу пять выходных подряд, а рабочих дней в месяце будет только 20.
Как отдыхаем в мае 2025 года?
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1 мая (четверг) — День труда и День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики. Это официальный государственный выходной, и большинство организаций не работает.
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2 мая (пятница) — еще один выходной день: государственные и муниципальные учреждения переносят рабочий день на субботу, 10 мая. Отдельные работодатели могут сделать этот день просто сокращенными.
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4 мая (воскресенье) — важная дата для Латвии: День провозглашения Декларации независимости. По закону, если государственный праздник выпадает на выходной, отдых автоматически переносится.
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5 мая (понедельник) — выходной в честь перенесенного праздника 4 мая.
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10 мая (суббота) — для госучреждений и самоуправлений это рабочий день (перенос со 2 мая).
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11 мая (воскресенье) — отмечается День матери, который не считается официальным выходным, но для многих семей становится особенным.
Что еще важно знать?
В этом году в мае всего 20 рабочих дней, что приятно удивит многих работников и школьников. Для государственных и муниципальных учреждений переносы рабочих и выходных дней регулируются заранее, поэтому стоит проверить свой график у работодателя или учебного заведения, чтобы не пропустить важные даты.