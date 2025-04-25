В мае латвийцев вновь ждет мини-отпуск: 5 выходных подряд и всего 20 рабочих дней

1 мая (четверг) — День труда и День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики. Это официальный государственный выходной, и большинство организаций не работает.

2 мая (пятница) — еще один выходной день: государственные и муниципальные учреждения переносят рабочий день на субботу, 10 мая. Отдельные работодатели могут сделать этот день просто сокращенными.

4 мая (воскресенье) — важная дата для Латвии: День провозглашения Декларации независимости. По закону, если государственный праздник выпадает на выходной, отдых автоматически переносится.

5 мая (понедельник) — выходной в честь перенесенного праздника 4 мая.

10 мая (суббота) — для госучреждений и самоуправлений это рабочий день (перенос со 2 мая).