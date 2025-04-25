В мае латвийцев вновь ждет мини-отпуск: 5 выходных подряд и всего 20 рабочих дней
фото: LETA
Пользуйтесь возможностью, отдыхайте с пользой и наслаждайтесь весной!
В Латвии

В мае латвийцев вновь ждет мини-отпуск: 5 выходных подряд и всего 20 рабочих дней

Елена Денисова

Otkrito.lv

Еще не успели отойти после затяжных апрельских выходных, как май снова порадует жителей Латвии дополнительными нерабочими днями. Благодаря государственным праздникам и переносу рабочих дней в мае нас ждет сразу пять выходных подряд, а рабочих дней в месяце будет только 20.

Как отдыхаем в мае 2025 года?

  • 1 мая (четверг) — День труда и День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики. Это официальный государственный выходной, и большинство организаций не работает.

  • 2 мая (пятница) — еще один выходной день: государственные и муниципальные учреждения переносят рабочий день на субботу, 10 мая. Отдельные работодатели могут сделать этот день просто сокращенными.

  • 4 мая (воскресенье) — важная дата для Латвии: День провозглашения Декларации независимости. По закону, если государственный праздник выпадает на выходной, отдых автоматически переносится.

  • 5 мая (понедельник) — выходной в честь перенесенного праздника 4 мая. 

  • 10 мая (суббота) — для госучреждений и самоуправлений это рабочий день (перенос со 2 мая).

  • 11 мая (воскресенье) — отмечается День матери, который не считается официальным выходным, но для многих семей становится особенным.

Что еще важно знать?

В этом году в мае всего 20 рабочих дней, что приятно удивит многих работников и школьников. Для государственных и муниципальных учреждений переносы рабочих и выходных дней регулируются заранее, поэтому стоит проверить свой график у работодателя или учебного заведения, чтобы не пропустить важные даты.

Темы

ЛатвияДень матери

Другие сейчас читают