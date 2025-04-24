Все произошло за 10 минут! Зарядное устройство, оставленное в розетке, стало причиной пожара в квартире Геннадия

Спасатели напоминают, как правильно убедиться в электробезопасности: уходя из дома, лучше выключать из розеток малоиспользуемые приборы. «Каждый обязан раз в десять лет проверить безопасность электропроводки в своей квартире или доме — это предписывают и правила пожарной безопасности. Проверяют соединения, все ли там исправно. Если покидаете квартиру, по возможности выключайте из розетки вилки электроприборов, телевизор и так далее. Тогда риск пожара значительно ниже», — советуют специалисты.