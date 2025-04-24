Все произошло за 10 минут! Зарядное устройство, оставленное в розетке, стало причиной пожара в квартире Геннадия
В Лиелварде вспыхнул пожар в квартире. К счастью, никто не пострадал, однако хозяева жилья хорошо понимают, почему огонь охватил их дом — они не убедились в электробезопасности.
Утренние привычки жильцов многоэтажки на улице Авоту были нарушены: вскоре после семи утра по лестничной клетке бежала женщина и предупреждала людей, что в одной из квартир начался пожар, сообщает «Degpunktā».
«Мы уже проснулись, собирались завтракать, когда вдруг громкий стук в дверь. Сказали, что начался пожар, и велели эвакуироваться. Мы быстро оделись, взяли воду и выбежали на улицу», — рассказывает одна из жительниц пострадавшего дома.
Другая вспоминает, что услышала крики во дворе с предупреждением о пожаре: «Вскочили, начали открывать двери, вызвали пожарных».
Когда пожарные прибыли, жильцы уже эвакуировались. На месте были и полиция, и две бригады пожарных, и скорая помощь.
Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, где живут Геннадий с женой. Оба как раз уехали по делам, когда им сообщили о трагедии. «Я поехал в поликлинику, жена — по своим делам. Все случилось буквально за десять минут», — говорит хозяин квартиры Геннадий.
Геннадий пригласил съемочную команду посмотреть квартиру — к счастью, пострадала только гостиная, кухня и спальня уцелели. Жена приехала на место первой. «Она приехала, пожарных еще не было, открыла дверь — войти невозможно, все в дыму», — рассказывает он.
Мужчина указывает и на причину — электрическую розетку, сожалеет, что сам был недостаточно осторожен. «Очень многие говорят, что нельзя оставлять зарядное устройство в розетке», — признает Геннадий.
Спасатели напоминают, как правильно убедиться в электробезопасности: уходя из дома, лучше выключать из розеток малоиспользуемые приборы. «Каждый обязан раз в десять лет проверить безопасность электропроводки в своей квартире или доме — это предписывают и правила пожарной безопасности. Проверяют соединения, все ли там исправно. Если покидаете квартиру, по возможности выключайте из розетки вилки электроприборов, телевизор и так далее. Тогда риск пожара значительно ниже», — советуют специалисты.
Геннадию 65 лет, он работает каменщиком. Квартира не застрахована, но мужчина не унывает — придется заново отремонтировать комнату.
Соседи отзываются о Геннадии и его жене как о очень добрых и приятных людях. Если вы хотите помочь семье восстановить сгоревшую комнату, связаться с Геннадием можно по телефону 20070899.