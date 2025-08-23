"Даже не разрешили взять вещи": в Польше начали депортацию украинцев после скандального концерта

"Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в 6 часов утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", - рассказала девушка.