"Даже не разрешили взять вещи": в Польше начали депортацию украинцев после скандального концерта
Польша начала выдворять граждан Украины, задержанных после беспорядков во время концерта белорусского артиста Макса Коржа в Варшаве.
Издание Gazeta Wyborcza рассказывает историю 18-летней Ангелины, которая приехала в Польшу в феврале 2022 года и поселилась с бабушкой в небольшом городке под Варшавой. Девушка училась в местном профтехучилище и работала в интернет-магазине. Ангелина оказалась в числе 57 граждан Украины, которых обвинили в хулиганстве и теперь выдворяют из Польши.
"Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в 6 часов утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", - рассказала девушка.
По словам Ангелины, еще перед началом концерта некоторые зрители стали прыгать с трибун стадиона на поле. Она, поддавшись "импульсу", сделала то же самое. Вскоре после этого ее задержала охрана и отправила в камеру под стадионом.
Впоследствии девушку оштрафовали на 2 тысячи злотых, хотя сама она уверена, что ничего плохого не сделала. Как пишет Gazeta Wyborcza, сейчас Ангелина направляется в город Днепр, который систематически подвергается российским обстрелам.
Как сообщал Otkrito.lv, в начале августа в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, который закончился крупным скандалом. Местные жители пожаловались в полицию на фанатов, которые устраивали беспорядки перед началом концерта и после. Однако самый большой резонанс вызвало то, что один из гостей концерта развернул флаг Украинской повстанческой армии, которую в Польше связывают с этническими чистками против поляков.