В Риге покажут фильм "Игровая площадка Путина": в нем раскрываются настоящие масштабы гибридной войны Кремля, в том числе в Латвии
В понедельник, 5 мая, в кинотеатре Splendid Palace в Риге состоится латвийская премьера документального фильма польского режиссера Конрада Шолайски "Игровая площадка Путина" ("Putin’s Playground") — совместного производства Польши, Латвии, Норвегии, Германии, Болгарии и Чехии. Фильм исследует, как президент России Владимир Путин шаг за шагом создавал угрозу для всей Европы.
Два польских документалиста отправляются в захватывающее расследовательское путешествие, чтобы раскрыть истинный масштаб гибридной войны Кремля в Центральной и Восточной Европе. Является ли Украина единственной целью Путина, или он действительно стремится возродить советскую империю?
Изучая секретные операции России и информационные атаки, авторы фильма путешествуют по Польше, Чехии, Болгарии, Молдове и Латвии, следуя по следам агентов ГРУ, ответственных за взрывы на складах боеприпасов и убийства с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Документалисты встречаются с президентами, премьер-министрами, министрами и даже с плененным российским шпионом, раскрывая, насколько глубоко и системно укоренились угрозы в нашем регионе. В Латвии авторы фильма беседуют с бывшим президентом Вайрой Вике-Фрейбергой и исследовательницей НАТО Stratcom Элиной Ланга-Йонатамишвили, которые объясняют планы и модель поведения Путина. Затем документалисты отправляются в Даугавпилс, где встречаются с прокремлевскими активистами, посещают офис партии "За стабильность!" и исследуют отношение русскоязычных к войне в Украине. Фильм рассказывает актуальную историю о безопасности, суверенитете и цене свободы.
"Игровая площадка Путина" — это расследовательский документальный фильм, в котором авторы сами становятся участниками событий, делясь своими эмоциями, опытом и реакциями. Фильм сочетает документальные свидетельства, наблюдения, интервью и архивные материалы, раскрывая, как в современной Европе ведется гибридная война.
Картина создана при поддержке Национального киноцентра. Музыку к фильму написал Рихард Залюпе, латвийский продюсер — студия Red Dot Media.
Премьера состоится 5 мая в 19:00, на нее в Ригу приедет и сам режиссер Конрад Шолайски. После сеанса состоится обсуждение фильма с режиссером и ответы на вопросы.
Конрад Шолайски — опытный польский режиссер и сценарист, чьи работы находятся на стыке документального и игрового кино, часто сочетая остросоциальный взгляд с иронией и юмором. Его фильмы поднимают противоречивые вопросы о польском обществе, национальной идентичности и религии. Шолайски — преподаватель в нескольких польских киношколах, был членом Совета польского телевидения (1999–2003). В 2005 году он основал независимую кинокомпанию ZK Studio, специализирующуюся на фильмах с выраженной социальной позицией и международной перспективой.
Среди его самых значимых работ — фильмы The Good Change (2018), Make Poland Great Again (2018), The Battle with Satan (2015), Funeral People (2004). В "Игровой площадке Путина" режиссер впервые сам становится активным участником событий, превращая фильм не только в политическое расследование, но и в личное путешествие по эпохе войны и дезинформации.