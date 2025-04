В Риге покажут фильм "Игровая площадка Путина": в нем раскрываются настоящие масштабы гибридной войны Кремля, в том числе в Латвии

Среди его самых значимых работ — фильмы The Good Change (2018), Make Poland Great Again (2018), The Battle with Satan (2015), Funeral People (2004). В "Игровой площадке Путина" режиссер впервые сам становится активным участником событий, превращая фильм не только в политическое расследование, но и в личное путешествие по эпохе войны и дезинформации.