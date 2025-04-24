В Риге покажут фильм "Игровая площадка Путина": в нем раскрываются настоящие масштабы гибридной войны Кремля, в том числе в Латвии

Изучая секретные операции России и информационные атаки, авторы фильма путешествуют по Польше, Чехии, Болгарии, Молдове и Латвии, следуя по следам агентов ГРУ, ответственных за взрывы на складах боеприпасов и убийства с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Документалисты встречаются с президентами, премьер-министрами, министрами и даже с плененным российским шпионом, раскрывая, насколько глубоко и системно укоренились угрозы в нашем регионе. В Латвии авторы фильма беседуют с бывшим президентом Вайрой Вике-Фрейбергой и исследовательницей НАТО Stratcom Элиной Ланга-Йонатамишвили, которые объясняют планы и модель поведения Путина. Затем документалисты отправляются в Даугавпилс, где встречаются с прокремлевскими активистами, посещают офис партии "За стабильность!" и исследуют отношение русскоязычных к войне в Украине. Фильм рассказывает актуальную историю о безопасности, суверенитете и цене свободы.