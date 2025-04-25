Авиакомпании боятся остаться в пролете: молодые европейцы начали экономить на отдыхе

Хотя авиакомпании пока не видят явных негативных результатов, исследование показало, что на 10% меньше путешественников поколения Z планируют поездки в период с апреля по сентябрь 2025 года по сравнению с прошлым годом. Некоторые утверждают, что поколение Z более чувствительно к более высоким расходам, но комиссия по туризму заявила, что путешественники поколения Z, которые бронируют поездки, часто имеют более высокий бюджет, чем другие возрастные группы.