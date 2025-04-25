"У нас есть алгоритмы, отличающие легальные сделки от подозрительных": в VID хотят создать систему, при которой проще быть честным

Она признала, что поначалу в обществе царило непонимание по поводу того, считается ли сдача недвижимости через платформы хозяйственной деятельностью. «Сейчас мы ведем более активную коммуникацию и видим, что люди ценят возможность понять свои обязанности и выполнить их в упрощенном порядке», — подчеркнула она. СГД также работает над созданием руководств и пояснительных материалов, особенно для новых пользователей платформ, которые только начали сдавать жилье и могут не знать всех нюансов налогообложения.