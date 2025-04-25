"У нас есть алгоритмы, отличающие легальные сделки от подозрительных": в VID хотят создать систему, при которой проще быть честным
Cлужба государственных доходов (СГД, VID) за последние два года провела несколько важных реформ. Что именно было сделано? Объясняет генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.
Автоматизация цифровых услуг и удобство для пользователей
Одна из стратегических целей СГД — цифровизация услуг таким образом, чтобы уплата налогов была простой и практичной. «Мы внедрили автоматизированную систему выплат по поддержке ипотечных кредитов. Это означает, что жителям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий или заполнять бумажные документы. В будущем мы планируем подобную автоматизацию и в других налоговых сферах, например, при декларировании доходов от цифровых платформ», — отметила Шмите-Роке в подкасте "Финансовый диалог".
Автоматизация позволит значительно сократить количество ошибок, возникающих при ручном вводе данных, а также освободит ресурсы сотрудников СГД для решения более сложных задач. Кроме того, активно улучшается функциональность Электронной системы декларирования (EDS), чтобы она была более интуитивной и удобной для пользователя.
«Сейчас мы уделяем особое внимание персонализации услуг, чтобы каждый пользователь видел только актуальную для себя информацию, делая процесс более удобным и быстрым», — подчеркнула она.
СГД также активно работает над созданием мобильного приложения, чтобы клиенты могли быстро и безопасно выполнять все действия, связанные с налогами, прямо со своих смартфонов. Цифровизация стала стандартом в Европе и мире, и Латвии важно следовать этому развитию, чтобы сохранить международную конкурентоспособность. Глава СГД подчеркивает, что в процессе разработки цифровых услуг важна также вовлеченность жителей, чтобы услуги максимально соответствовали их потребностям.
Режим НДС для пользователей цифровых платформ
С 1 июля 2024 года в Латвии действует особый режим НДС для арендодателей, использующих цифровые платформы, такие как Airbnb или Booking.com. Эта система разработана для упрощения процесса уплаты налогов и устранения неопределенности в отношении обязательной регистрации НДС. «Этот новый режим показал себя на практике — все больше людей понимают и корректно исполняют свои налоговые обязательства. Мы также наблюдаем меньше ошибок в поданных декларациях», — сказала Шмите-Роке.
Она признала, что поначалу в обществе царило непонимание по поводу того, считается ли сдача недвижимости через платформы хозяйственной деятельностью. «Сейчас мы ведем более активную коммуникацию и видим, что люди ценят возможность понять свои обязанности и выполнить их в упрощенном порядке», — подчеркнула она. СГД также работает над созданием руководств и пояснительных материалов, особенно для новых пользователей платформ, которые только начали сдавать жилье и могут не знать всех нюансов налогообложения.
Дополнительно СГД активно сотрудничает с международными платформами, чтобы наладить автоматический обмен данными, снижая риски неуплаты налогов.
Также рассматривается возможность распространения упрощенного режима НДС и на другие сегменты экономики под заказ, например, на поставщиков транспортных услуг на таких платформах, как Bolt или Fiverr.
Безопасность и прозрачность наличных расчетов
С января 2025 года СГД более активно отслеживает наличные расчеты, получая информацию о внесении на счета сумм свыше 750 евро и снятии свыше 1500 евро в месяц. «Наша цель — эффективно сосредоточиться на группах риска теневой экономики, чтобы быстро выявлять подозрительные сделки. Законопослушные налогоплательщики, использующие свои средства легально, этих изменений практически не ощутят», — объяснила Шмите-Роке.
Она добавила, что СГД не связывает конкретные суммы с уклонением от налогов: «У нас есть алгоритмы, которые позволяют отличить, когда человек просто вносит свою легальную зарплату, а когда сделки могут свидетельствовать о потенциальном уклонении от уплаты налогов».
Такой подход позволяет более эффективно выявлять риски теневой экономики, при этом уважая конфиденциальность граждан. СГД использует современные методы анализа данных, чтобы целенаправленно оценивать только ситуации с высоким риском, избегая необоснованного вмешательства в повседневные финансовые операции людей.
Таможенный контроль и соблюдение санкций
После вторжения России в Украину латвийская таможня значительно усилила контроль товаров, чтобы не допустить обхода санкций. С начала 2024 года таможенная служба выявила несколько сотен нарушений, возбудив более 300 уголовных дел. «Мы ввели административные штрафы за мелкие нарушения санкционного режима, тем самым ускоряя процесс расследования и обеспечивая эффективное соблюдение санкций», — отметила генеральный директор СГД.
Шмите-Роке подчеркнула, что в Латвии развита инфраструктура сканирования и наблюдения в портах и на сухопутных границах, что помогает своевременно выявлять попытки обойти санкции. Особое внимание уделяется транзиту через транснациональные компании и рискованным маршрутам, а также активно ведется сотрудничество с партнерами в Европе и Северной Америке в сфере обмена информацией.
«Предприниматели должны понимать, что обход санкций может привести не только к юридическим, но и к репутационным последствиям. Поэтому мы призываем обращаться в СГД за консультацией, если есть вопросы о правилах экспорта или импорта», — добавила она.
Будущее СГД — модернизация и просвещение
СГД продолжит сокращать административную нагрузку, оптимизируя внутренние процессы и реорганизуя структуру. Также планируется усилить образовательную работу с обществом, особенно в сегменте цифровой экономики и среди молодежи, чтобы жители лучше ориентировались в своих налоговых правах и обязанностях.
Одним из направлений является также применение налога на прирост капитала — сложная и для многих непонятная в настоящее время процедура требует упрощения. «Мы видим, что у людей возникают вопросы о заработке на криптовалюте или продаже акций. Наша цель — создать четкие и понятные инструкции для каждого пользователя».
Также СГД видит потенциал в упрощении деклараций, особенно для самозанятых и цифровых контент-мейкеров. Рассматривается возможность введения упрощенного режима налогообложения с фиксированной ставкой для небольших доходов, чтобы облегчить жизнь тем, кто нерегулярно получает доход, например, от социальных сетей или мелких услуг. «Важно, чтобы такие системы не только упрощали уплату налогов, но и мотивировали людей работать легально», — добавила Шмите-Роке. Она подчеркнула, что одна из стратегий СГД — создать такую систему, при которой быть честным будет проще, чем находиться в «тени».