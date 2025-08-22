Осторожно, дети! В Риге начинают усиленно контролировать водителей возле школ

В преддверии нового учебного года муниципальная полиция Риги усилила контроль за безопасностью дорожного движения в городе, уделяя особое внимание территориям вокруг учебных заведений, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. "Я договорился с муниципальной полицией, что за две недели до начала нового учебного года она будет усиленно контролировать соблюдение скоростного режима вблизи школ. Важно, чтобы такие проверки и контроль проводились долгосрочно, и их основная цель - обеспечить, чтобы дети могли безопасно добраться из дома в школу или кружок", - заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.