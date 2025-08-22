Осторожно, дети! В Риге начинают усиленно контролировать водителей возле школ
В Риге муниципальная полиция усилила контроль за скоростью движения возле школ: за август выявлено 1188 нарушений в зонах 30 км/ч. Мэр призывает к долгосрочным мерам ради безопасности детей.
В преддверии нового учебного года муниципальная полиция Риги усилила контроль за безопасностью дорожного движения в городе, уделяя особое внимание территориям вокруг учебных заведений, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. "Я договорился с муниципальной полицией, что за две недели до начала нового учебного года она будет усиленно контролировать соблюдение скоростного режима вблизи школ. Важно, чтобы такие проверки и контроль проводились долгосрочно, и их основная цель - обеспечить, чтобы дети могли безопасно добраться из дома в школу или кружок", - заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Ежегодно перед началом учебного года муниципальная полиция обследует школы и прилегающие к ним территории, чтобы выявить возможные риски для безопасности детей и дать ответственным учреждениям рекомендации по их устранению.
В этом месяце муниципальная полиция, контролируя допустимую скорость движения на нетрафарированных автомобилях, зафиксировала 1188 случаев превышения скорости в зонах с ограничением до 30 километров в час, в том числе возле учебных заведений.