В Эстонии решили поднять возраст выхода на пенсию. Латвия - на очереди?

В Латвии тоже в течение нескольких лет постепенно повышали пенсионный возраст, пока к концу 2024 года он не достиг 65 лет. Далее повышать его не предусматривается. Во властных кругах пока не существует даже каких-либо планов трогать эту щепетильную тему. Особенно, когда до выборов остается чуть более года. Однако, учитывая печальную латвийскую демографию, в будущем этот вопрос встанет ребром. Вполне возможно, что на вооружение будет взята эстонская формула - она довольно щадящая и не лишена определенной логики.