В Эстонии решили поднять возраст выхода на пенсию. Латвия - на очереди?
В Эстонии повышают пенсионный возраст. Не сразу и на небольшую величину. В стране ввели новую практику установления возраста выхода на заслуженный отдых. В Латвии пока действует другой порядок.
В Эстонии пенсионный возраст начали постепенно повышать в 2017 году, и к 2026 году он составит 65 лет.
С 2027 года в стране начнет действовать новый порядок - возраст выхода на пенсию по старости будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни. Таким образом, пенсионный возраст составит 65 лет и один месяц.
Пенсионный возраст в Эстонии будет рассчитываться на основании данных Департамента статистики об ожидаемой продолжительности жизни 65-летних. На основании этого правительство ежегодно к 1 января будет утверждать новый возраст выхода на пенсию по старости, который вступает в силу через два года. Таким образом, с 2027 года возраст выхода на пенсию по старости составит в Эстонии 65 лет и один месяц.
В Латвии тоже в течение нескольких лет постепенно повышали пенсионный возраст, пока к концу 2024 года он не достиг 65 лет. Далее повышать его не предусматривается. Во властных кругах пока не существует даже каких-либо планов трогать эту щепетильную тему. Особенно, когда до выборов остается чуть более года. Однако, учитывая печальную латвийскую демографию, в будущем этот вопрос встанет ребром. Вполне возможно, что на вооружение будет взята эстонская формула - она довольно щадящая и не лишена определенной логики.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у жителей Латвии есть один простой способ увеличить себе пенсии. Но доступен он не всем.