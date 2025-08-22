Шутка ценою в жизнь: в Екабпилсе мужчина прыгнул с катамарана в воду в одежде - и больше не всплыл
Родственники без вести пропавшего в Екабпилсе Айнара сообщили печальную новость. Утром 22 августа в водохранилище Раджу всплыло тело мужчины, отца двоих детей.
«17 августа в водохранилище Раджу в Екабпилсе утонул Айнар, 37 лет. За помощью к нам обратилась его бывшая жена Линда», — сообщили в соцсетях волонтерской организации Bezvests.lv. «19–20 августа на место выехала первая группа волонтеров организации и дайверы клуба Piranija (руководитель Евгений Каширский). Проверили предполагаемый район утопления. Условия оказались очень сложными: глубина около 5 метров и густая подводная растительность, местами настоящие “джунгли”, через которые было трудно пробраться. К сожалению, результата это не дало».
«21 августа работала вторая наша волонтерская группа. Весь день продолжались поиски на воде, но густые водоросли сильно мешали. Подводное оборудование использовать было невозможно из-за растительности. Поэтому приняли решение применить совместный метод: три лодки (две от Bezvests.lv и одна от службы пожарных и спасателей) создавали волну, чтобы поднять грунт и облегчить всплытие тела. Этот метод не всегда дает результат сразу, но часто помогает телу подняться на поверхность».
«Утром 22 августа родственники сообщили нам, что тело Айнара всплыло на месте поисков», — заявила организация.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье Айнар вместе с друзьями решил отдохнуть на водохранилище Раджу, где они арендовали катамаран. Никто тогда не мог предположить, что веселый день обернется настоящей трагедией.
Какое-то время компания каталась на водном аттракционе в форме лебедя, и Айнар ради шутки решил прыгнуть в мутную воду прямо в одежде. Но вскоре смех сменился ужасом — Айнар больше не всплыл на поверхность. Друзья бросились его искать, однако было уже слишком поздно: видимость в темной воде была практически нулевая, и спасти его вовремя не удалось. «[Перед поездкой] они говорили: “Мы все хорошие пловцы”. Особенно этот мужчина. Он не был особо рад, что я заставила надеть жилет, но в итоге надел», — рассказала программе «Degpunktā» спасательница с пляжа.