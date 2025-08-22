Шутка ценою в жизнь: в Екабпилсе мужчина прыгнул с катамарана в воду в одежде - и больше не всплыл

Какое-то время компания каталась на водном аттракционе в форме лебедя, и Айнар ради шутки решил прыгнуть в мутную воду прямо в одежде. Но вскоре смех сменился ужасом — Айнар больше не всплыл на поверхность. Друзья бросились его искать, однако было уже слишком поздно: видимость в темной воде была практически нулевая, и спасти его вовремя не удалось. «[Перед поездкой] они говорили: “Мы все хорошие пловцы”. Особенно этот мужчина. Он не был особо рад, что я заставила надеть жилет, но в итоге надел», — рассказала программе «Degpunktā» спасательница с пляжа.