"И это не смешно!" Рига - единственная балтийская столица, где нет паромного сообщения

С тем, что в портовом городе Рига паромная линия должна быть, согласен и Быковс, и рассказывает, что были привлечены несколько операторов. Однако, по его мнению, паром ничего существенно не изменит в сфере туризма. "Сейчас в Риге много шведских туристов, даже больше, чем в Таллине, где есть паром. Шведы приезжают к нам вовсе не на пароме, а самолетами", — говорит Быковс. "Если смотреть по статистике и по истории, то люди, которые в основном ездили с Tallink, это были наши же соотечественники — рабочие-гастарбайтеры или любители отдыха и развлечений. Не думаю, что это что-то радикально изменит".