"И это не смешно!" Рига - единственная балтийская столица, где нет паромного сообщения
Туризм в Латвии переживает непростые времена, а отсутствие паромной линии в Риге вызывает споры: одни считают ее ключом к развитию, другие — не видят в ней решающего влияния на отрасль.
Является ли туризм и гостеприимство в Латвии вымирающей зоной экономики? Быть ли паромному сообщению? На эти и другие вопросы в передаче TV24 "Naudas cena" пытались найти ответ директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быковс, председатель правления Ассоциации туристических агентств и операторов Латвии, член правления Ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии, доцент бизнес-высшей школы Turība Эрикас Лингеберзиньш и эксперт по туризму, руководитель travelnews.lv Айвар Мацкевич.
"Риге сейчас не хватает паромной линии, Рига — единственная из столиц Балтийского моря, единственный порт, где нет парома. И это не смешно", — отмечает Мацкевич. "Если вспомнить, в 2019 году линия Tallink Рига–Стокгольм перевезла почти 800 000 пассажиров! И это были не только туристы". Полезность паромной линии, которую нередко не понимают политики, подтверждает тот факт, что паромные услуги использовали не только туристы или любители развлечений, но и стокгольмские предприниматели.
Например, владельцы гостиниц подсчитали, что отвозить на пароме белье из гостиниц для стирки в Ригу было экономически выгоднее, чем стирать его в Швеции. Также изготовление буклетов и каталогов в Риге обходилось дешевле, и паромная линия отлично подходила для их перевозки.
"Для малого бизнеса паромная линия была очень выгодной, полезной", — добавляет он. А для тех, кто любил путешествовать на автомобиле, паром был очень удобным способом добраться до Риги и дальше путешествовать по Латвии на своей машине.
С тем, что в портовом городе Рига паромная линия должна быть, согласен и Быковс, и рассказывает, что были привлечены несколько операторов. Однако, по его мнению, паром ничего существенно не изменит в сфере туризма. "Сейчас в Риге много шведских туристов, даже больше, чем в Таллине, где есть паром. Шведы приезжают к нам вовсе не на пароме, а самолетами", — говорит Быковс. "Если смотреть по статистике и по истории, то люди, которые в основном ездили с Tallink, это были наши же соотечественники — рабочие-гастарбайтеры или любители отдыха и развлечений. Не думаю, что это что-то радикально изменит".