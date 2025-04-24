Самые глупые врачебные ошибки с катастрофическими последствиями

Врачи из больницы в Западной Виргинии проводили плановую операцию. Их пациентом был 73-летний Шерман Сайзмор, который жаловался на боли внизу живота. Анестезиолог неправильно подобрал препарат для общей анестезии, в результате чего мужчина очнулся прямо во время операции. Он не мог ничего сказать или подать хоть какой-то знак, но чувствовал все, что происходило в ходе операции, в том числе и ужасную боль. Из-за неправильной тактики обезболивания у мужчины возникло редкое осложнение – интранаркозное пробуждение. Пациент был сильно травмирован этой ситуацией. Спустя две недели после операции он покончил жизнь самоубийством.