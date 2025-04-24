Самые глупые врачебные ошибки с катастрофическими последствиями
Медицина - профессия, требующая сосредоточенности, точности и холодного разума. Но даже здесь случаются ошибки. Иногда они настолько абсурдны, что их трудно представить, если бы не последствия - фатальные, болезненные или просто немыслимо глупые. Ниже - список врачебных промахов, которые вошли в историю.
Не та нога
В 1995 году в одной из клиник Флориды пациенту по имени Уилли Кинг ампутировали не ту ногу. Хотя в медицинской карте все было указано верно, и сам пациент неоднократно напоминал, что удалять нужно правую, хирурги начали операцию на левой. Когда ошибка была замечена, было уже поздно. Самое ироничное: вторая ампутация все равно понадобилась — но позже.
Забытая в теле
На Филиппинах женщине после кесарева сечения долго не удавалось восстановиться — она жаловалась на боль и жар. Врачи списывали все на инфекцию. Только через месяц выяснилось: в брюшной полости осталась хирургическая салфетка, размером с полотенце. Ее удалили, но пострадавшая уже получила внутренние осложнения и психологическую травму.
Пробуждение на собственном вскрытии
В Бразилии 30-летняя женщина, объявленная мертвой после ДТП, вдруг проснулась в морге, когда началась подготовка к вскрытию. Один из ассистентов заметил движение века — за мгновение до разреза. Ошибка в диагностике смерти могла стоить жизни. Как выяснилось, у женщины была редкая форма обморока с исчезновением дыхания и пульса.
Суперклей вместо капель
В Великобритании пожилая женщина обратилась к врачу из-за раздражения глаз. Доктор прописал капли, но в аптеке ей по ошибке выдали тюбик суперклея, внешне схожий с упаковкой лекарства. Она успела закапать оба глаза, прежде чем поняла, что что-то не так. Пострадала роговица, зрение частично восстановить не удалось.
Отрубленный пенис
В 2004 году в Румынии произошла и вовсе дикая история. Сперва ничто не предвещало беды: хирург проводил плановую операцию, в ходе которой нужно было удалить доброкачественную опухоль с яичка. Что произошло дальше, не понял никто: хирург вдруг отрезал пациенту пенис и порубил орган на довольно мелкие кусочки. Причины произошедшего до конца неясны даже самому врачу: он рассказал, что в ходе операции случайно перерезал мочеточник, разволновался, что и привело к таким неожиданным действиям.
Неправильный наркоз
Врачи из больницы в Западной Виргинии проводили плановую операцию. Их пациентом был 73-летний Шерман Сайзмор, который жаловался на боли внизу живота. Анестезиолог неправильно подобрал препарат для общей анестезии, в результате чего мужчина очнулся прямо во время операции. Он не мог ничего сказать или подать хоть какой-то знак, но чувствовал все, что происходило в ходе операции, в том числе и ужасную боль. Из-за неправильной тактики обезболивания у мужчины возникло редкое осложнение – интранаркозное пробуждение. Пациент был сильно травмирован этой ситуацией. Спустя две недели после операции он покончил жизнь самоубийством.