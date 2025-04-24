В Рижском порту уже много лет хранится груз, взрыв которого может стереть город с лица земли
Многие помнят взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли сотни людей, тысячи получили ранения, не говоря уже об огромных разрушениях в городе. В складах компании "Уралхим" в Рижском порту уже давно хранится вещество, вызвавшее тот взрыв, - аммиачная селитра. Причем в Риге ее в три раза больше, чем было в Бейруте.
В складах "Уралхима" хранится около 9100 тонн аммиачной селитры. Терминал перегрузки минеральных удобрений Riga fertilizer terminal в Рижском порту был открыт в декабре 2013 года, и его мощность действительно впечатляет — он способен перерабатывать до двух миллионов тонн минеральных удобрений в год.
Терминал находится на Кундзиньсале и состоит из нескольких огромных куполов, в которых перед погрузкой на суда хранится удобрение, доставленное в Ригу по железной дороге. В складах разрешено одновременно хранить до 65 000 тонн аммиачной селитры и до 50 000 тонн стабилизированной аммиачной селитры.
О том, что на самом деле хранится в Риге, напомнил депутат Рижской думы Эйнар Цилинскис в передаче TV24 "Rīga gatava?" Он заявил: "В 2021 году было ввезено 9100 тонн, и они до сих пор там находятся. Рекомендуемый срок хранения — четыре-пять месяцев, но ученые из Рижского технического университета признают, что ситуация значительно ухудшилась. Заключение было сделано летом прошлого года — сейчас ситуация, возможно, еще хуже. Вывод — аммиачную селитру необходимо срочно вывести с соблюдением максимальной осторожности".
Он добавил, что в Риге в три раза больше аммиачной селитры, чем было в Бейруте, где ее взрыв вызвал невообразимые разрушения. Цилинскис также отметил, что в нынешних геополитических условиях, когда нельзя полностью исключить даже угрозу терроризма, этот вопрос является одним из приоритетных в сфере безопасности.
Как известно, 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, ударной волной полностью уничтоживший часть портовой территории и серьезно повредивший районы города в радиусе нескольких километров от эпицентра.
Взрыв был вызван аммиачной селитрой, о чем тогда заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб, подчеркнув, что взорвалось 2750 тонн удобрения, которое в течение шести лет хранилось на складе в порту.
Последствия страшного взрыва в Бейруте
Глава Генеральной службы безопасности Ливана Аббас Ибрагим отметил, что причиной взрыва могли стать "крайне взрывоопасные материалы", которые были ранее конфискованы с одного судна и хранились на складе в порту всего в нескольких минутах ходьбы от торговых и развлекательных районов Бейрута.