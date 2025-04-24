В Рижском порту уже много лет хранится груз, взрыв которого может стереть город с лица земли

О том, что на самом деле хранится в Риге, напомнил депутат Рижской думы Эйнар Цилинскис в передаче TV24 "Rīga gatava?" Он заявил: "В 2021 году было ввезено 9100 тонн, и они до сих пор там находятся. Рекомендуемый срок хранения — четыре-пять месяцев, но ученые из Рижского технического университета признают, что ситуация значительно ухудшилась. Заключение было сделано летом прошлого года — сейчас ситуация, возможно, еще хуже. Вывод — аммиачную селитру необходимо срочно вывести с соблюдением максимальной осторожности".