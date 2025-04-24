"Запихивали таблетки в рот, я ничего не помню!" Валию перевели в пансионат без ее согласия
Жительница Лиелварде Валия всю жизнь вела активный образ жизни и увлекалась велоспортом. Однако недавно ее здоровье резко ухудшилось: после заражения ротавирусом она перенесла инсульт. Далее все происходило как в тумане - очнулась она уже в пансионате.
Как сообщает передача TV3 "Bez tabu", после инсульта Валия сначала оказалась в Национальном центре психического здоровья, а затем была переведена в больницу Гайльэзерс. «Мое здоровье ухудшилось. Я почувствовал себя плохо после ротавируса», — вспоминает она.
По словам Валии, в больнице она частично утратила память, и происходящее воспринималось как сквозь пелену. «Я ничего не помню! Только то, что в итоге проснулась в пансионате!» Она утверждает, что была переведена туда без своего согласия или доверенности.
«Никто даже не знал, где я была полтора месяца», — говорит женщина.
Также Валия рассказывает, что ей давали сильнодействующие лекарства, заставляя принимать их насильно: «Сначала таблетки клали в емкость, а потом ее убрали и начали просто пихать мне какие-то сильные таблетки в рот, как собаке». Она также вспоминает, что у нее спрашивали, какому нотариусу она собирается передать свою квартиру. «Я сказала, что мне это не нужно, я не собираюсь умирать — я поеду домой!»
Социальная служба все обвинения отрицает. Однако Валия утверждает, что получала угрожающие сообщения, возможно — от сотрудника этой службы. Там же пояснили, что указанный номер не принадлежит ни одному из их работников. Представитель компании Tele2 сообщил, что не может раскрыть личные данные владельца номера, но посоветовал заблокировать его и при необходимости обратиться в Государственную полицию.
После случившегося Валия решила бороться за свои права, она уже консультируется с юристом и планирует подать заявление в полицию.
Латвийское объединение Самаритян подтвердило, что пожилые люди имеют право на достойный уход в пожилом возрасте и могут отказаться от перевода в центр соцопеки, если не желают этого: «Если пенсионер в Лиелварде, Риге или где-либо еще хочет взаимодействовать с социальной службой, он должен подать соответствующее заявление. Принудительные действия без согласия человека недопустимы. Если служба утверждает, что не может обеспечить уход на дому и настаивает на переезде в центр — человек имеет право отказаться», — пояснили в объединении.
Несмотря на ответы социальной службы, Валия продолжает добиваться справедливости и намерена выяснить, почему ее перевели в пансионат без ее воли.