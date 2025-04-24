"Запихивали таблетки в рот, я ничего не помню!" Валию перевели в пансионат без ее согласия

Также Валия рассказывает, что ей давали сильнодействующие лекарства, заставляя принимать их насильно: «Сначала таблетки клали в емкость, а потом ее убрали и начали просто пихать мне какие-то сильные таблетки в рот, как собаке». Она также вспоминает, что у нее спрашивали, какому нотариусу она собирается передать свою квартиру. «Я сказала, что мне это не нужно, я не собираюсь умирать — я поеду домой!»