Соседи опасаются: в Яунелгаве умер мужчина - возможно, его убили из-за пенсии в 500 евро
В муниципальной квартире Яунелгавы был найден мертвым пожилой мужчина с нарушениями двигательных функций. Он погиб в день, когда получил пенсию и к нему пришли в гости друзья и знакомые. У соседей есть подозрения, что произошедшее стало результатом насильственных действий.
В социальной квартире Яунелгавы три года жил Марис. Он был пенсионером-инвалидом, и соседи регулярно помогали ему по хозяйству. 10 апреля его нашли в квартире мертвым. Основная версия местных жителей — его убили, сообщает «Degpunktā». «Это было убийство. Одна [рана] была в затылке, другая — в мозге. Мне это рассказали соседи. Соседка видела, что он там лежал. Можно было бы хотя бы пульс проверить, но никто этого не сделал», — говорит соседка покойного Ева.
Соседка по имени Антонина живет прямо рядом с Марисом. О событиях 9 и 10 апреля она осведомлена очень хорошо. 9 апреля Марис получил пенсию и попросил Антонину сходить в магазин. Женщина отказалась, потому что была занята домашними делами. Марису помог другой сосед.
«Но тут, как водится, из четвертой квартиры пришел сосед. Он пошел в магазин, купил ему бутылку водки, хлеб и колбасу. Ели они или нет — не знаю, но они заперлись и спокойно сидели», — рассказывает Антонина.
Позже к Марису пришли еще знакомые — его друг и помощник Юрис с женой. Антонина к ним присоединилась — поговорили втроем, потому что Марис уже лежал или был мертв. По словам Антонины можно понять, что женщина боится за свою жизнь. Это объясняет и слова Евы о том, почему она не вызвала скорую помощь.
«Кто там еще был — я же не могу дверь распахнуть и смотреть, кто заходит. Меня еще могут ударить — вы же сами понимаете, как бывает. Я ему сразу сказала: "Юрис, тут человек лежит, звони в полицию, звони в скорую"», — рассказывает Антонина.
Марис был понимающим и хорошим человеком — все неприятности начались из-за чрезмерного употребления алкоголя, а когда и этого становилось мало, прибегали к клею или бензину. «Они нюхают. Если бы только пили — может быть, ничего бы и не случилось. Все было бы хорошо. Я ему сколько раз говорила — "сосед, ну не пей"», — говорит Антонина.
В то время как Антонина по незнанию или по другим причинам не может сказать, как умер Марис, у Евы есть твердое мнение и относительно того, как это произошло, и кто, по ее мнению, это сделал: «Я думаю, его убил этот опекун. Я думаю, что он сделал это из-за денег. У него была пенсия 500 евро».
Как рассказывает Ева, Юрис имеет криминальное прошлое: «Он уже несколько раз сидел за убийства. Марис был хороший мужичок. Можно было просто напоить и обокрасть, а не убивать».
Помимо сложных условий, в которых жил покойный, произошла еще одна семейная трагедия. Около года назад на улице Ригас, 20, умер брат Мариса. Сосед Эгил был свидетелем той трагедии: «Я лично занес его в комнату. Сосед упал в коридоре. Положил на кровать, посмотрел — уже мертвый».
Правоохранительные органы сейчас активно ведут следственные действия и не спешат делать выводы о причинах смерти 66-летнего Мариса: «10 апреля 2025 года в Айзкрауклеском крае, Яунелгаве, в одном из домов по месту жительства обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. По факту произошедшего в Государственной полиции начат уголовный процесс и выясняются все обстоятельства случившегося».
В Яунелгавской волости отмечают, что внезапная смерть жильца социальной квартиры — довольно редкое явление, и в этом случае идет сотрудничество со следователями в надежде, что вскоре квартира вновь поступит в распоряжение самоуправления. «Да, самоуправление получает эту информацию и соответственно оценивает факты. Если квартира находится в поле зрения полиции, значит, у нас к ней нет доступа», — поясняет руководитель Яунелгавского объединенного управления Гунта Звайгзне-Авакова.
Гунта также отмечает, что только после работы полиции можно будет оценить состояние квартиры, и, возможно, уже скоро на место Мариса заселится следующий жилец.