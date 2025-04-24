Соседи опасаются: в Яунелгаве умер мужчина - возможно, его убили из-за пенсии в 500 евро

В то время как Антонина по незнанию или по другим причинам не может сказать, как умер Марис, у Евы есть твердое мнение и относительно того, как это произошло, и кто, по ее мнению, это сделал: «Я думаю, его убил этот опекун. Я думаю, что он сделал это из-за денег. У него была пенсия 500 евро».