Ученый предсказывает конец света через 25 лет - что люди делают не так?

Даймонд подчеркнул, что перемены должны происходить как на индивидуальном, так и на корпоративном и государственном уровнях. Он объяснил: «Что мы можем сделать? Решать проблему индивидуально, на среднем уровне — через действия корпораций, или на высшем — через действия правительств. На всех трех уровнях. Лично мы можем многое. Мы можем покупать другие типы автомобилей. Мы можем меньше ездить на машинах. Есть и корпоративные интересы… Я вижу, что крупные корпорации, хотя некоторые совершают ужасные поступки, другие делают и замечательные вещи, о которых не пишут на первых полосах». Ученый заключил: «Короче говоря, климатические изменения можно решать на всех уровнях — индивидуальном, корпоративном и национальном».