Ученый предсказывает конец света через 25 лет - что люди делают не так?
Американский ученый и историк Джаред Даймонд сделал шокирующее заявление: существует 49% вероятность, что наш мир перестанет существовать уже через 25 лет.
По его прогнозу, вся наша цивилизация может рухнуть к 2050 году. «Я оцениваю вероятность того, что мир в том виде, в каком мы его знаем, рухнет примерно к 2050 году, в 49%», – сказал он.
Даймонд пояснил, что рыболовство и сельское хозяйство во всем мире ведутся «неконтролируемо», из-за чего ресурсы истощаются тревожными темпами. Он отметил: «При нынешнем уровне развития важнейшие ресурсы используются неконтролируемо. Рыболовство в мире — в большинстве случаев ведется нерационально и истощается. Сельское хозяйство — большинство хозяйств управляются стихийно. Пресная вода по всему миру используется неконтролируемо».
Лауреат Пулитцеровской премии предупредил, что до 2050 года необходимо выработать более продуманные практики, «иначе будет слишком поздно». Он добавил: «При нынешнем темпе мы сможем продолжать неконтролируемое использование ресурсов еще несколько десятилетий, но к 2050 году это станет невозможным. Это значит, что либо к этому времени мы найдем устойчивый путь развития, либо будет слишком поздно».
Даймонд подчеркнул, что перемены должны происходить как на индивидуальном, так и на корпоративном и государственном уровнях. Он объяснил: «Что мы можем сделать? Решать проблему индивидуально, на среднем уровне — через действия корпораций, или на высшем — через действия правительств. На всех трех уровнях. Лично мы можем многое. Мы можем покупать другие типы автомобилей. Мы можем меньше ездить на машинах. Есть и корпоративные интересы… Я вижу, что крупные корпорации, хотя некоторые совершают ужасные поступки, другие делают и замечательные вещи, о которых не пишут на первых полосах». Ученый заключил: «Короче говоря, климатические изменения можно решать на всех уровнях — индивидуальном, корпоративном и национальном».