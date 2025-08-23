Родиться под этим знаком зодиака - значит вытянуть счастливый билет Вселенной

Жизнь Стрельца наполнена идеями, планами и приключениями. С одной стороны, это делает его путь ярким и насыщенным, с другой — ему непросто «остепениться». Но одиночество ему не грозит: представители этого знака умеют выстраивать здоровые границы и окружать себя надёжными людьми.