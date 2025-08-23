Sinfonietta Rīga сыграет в арт-центре Zuzeum цикл летних камерных концертов
В арт-центре Zuzeum с 27 по 30 августа пройдут вечера камерной музыки, сообщил представитель Государственного камерного оркестра Sinfonietta Rīga Гинтс Озолиньш.
В рамках цикла "Vasaras vakara kamermūzika" состоятся четыре концерта, где слушатели смогут встретиться с камерной музыкой в исполнении музыкантов "Sinfonietta Rīga" и их друзей. Перед концертами и в антракте в залах центра будет открыта выставка скульптора Эрвина Вурма "Kā tas ir". Музыкальные события будет вести Орест Силабриедис.
27 августа в центре "Zuzeum" прозвучит программа, в центре которой — произведение Стефано Ланди "Passacaglia della Vita", объединённое с тарантеллой и чаконами четырёх композиторов барокко разных регионов. Также прозвучит кантата Дитриха Букстехуде "Как олень ревёт по потокам вод" и торжественная "Свадебная кантата" так называемого "Лондонского Баха".
28 августа состоится концерт струнного квартета "Sinfonietta Rīga" под названием "Rītausmas vilki", где специально для этих музыкантов написанные произведения латвийских композиторов будут сочетаться с опусом американского композитора Брайса Дресснера, созданным для Kronos kvartets. Наряду с премьерой Александра Аврамеца прозвучит музыка Эдгара Макенса, а также произведение Дресснера "Le Bois". Слушатели также смогут познакомиться с новейшей работой Эрнеста Медыньша.
29 августа в "Zuzeum" прозвучит мелодрама австрийского композитора XX века Арнольда Шёнберга "Pierrot Lunaire", которую вместе с музыкантами "Sinfonietta Rīga" исполнит сопрано Катринa Паула Фелсберга.
Планируется, что 30 августа в программе "Mūžzaļais akācijas koks" прозвучит Квинтет для фортепиано венского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, созданный четверть века спустя Квинтет для кларнета немецкого романтического композитора Карла Марии фон Вебера, а также секстет для духовых инструментов "Jaunība" чешского композитора Леоша Яначека.