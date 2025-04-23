Джей Ди Вэнс: и Россия, и Украина должны пойти на территориальные уступки, иначе США выйдут из переговоров
Вашингтон передал Москве и Киеву «очень четкое предложение» по мирному соглашению. Стороны должны либо принять его, либо США выходят из переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс, сообщает Bloomberg.
Границы конфликта, по словам Вэнса, будут проведены «где-то близко» к текущим линии фронта. Обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить это дело и заняться построением лучшей России и лучшей Украины», заявил он.
США готовы признать контроль России над Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения, сообщал ранее Bloomberg. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не признает российскую оккупацию полуострова.
На этом фоне британское издание Daily Telegraph, как утверждается, опубликовало семь пунктов мирного плана США. Его должны обсудить сегодня на встрече в Лондоне:
- Немедленное перемирие и начало прямых переговоров между Украиной и Россией.
- Отказ Украины от вступления в НАТО, но возможность ее присоединения к ЕС.
- США официально признают аннексию Крыма. Часть захваченной территории отдается Украине, ЗАЭС перейдет под контроль США.
- Украина и США подписывают соглашение о полезных ископаемых.
- В последнем пункте говорится о возможности новых экономических связей между США и Россией: полной отмене санкций США и начале сотрудничества в сфере энергетики.
Никаких гарантий Украине в договоре не предусматривается. Как нет в нем пункта об обмене военнопленными и политзаключенными. В Украине, США и РФ информацию не комментировали.
Как ранее написал Sky News, из-за отказа Зеленского признавать аннексию Крыма встреча в Лондоне на уровне министров стран Запада сегодня была отложена, но она пройдет на уровне официальных представителей.