История, из-за которой плакали многие: 2-летнюю девочку оставили в бэби-боксе в Каунасе, что с ней сейчас?

В Латвии бэби-боксы тоже работают уже более 15 лет — это безопасное место, где родители, оказавшиеся в самом темном периоде своей жизни и неспособные заботиться о малыше, могут анонимно оставить ребенка, после чего ему находят новую семью. За эти годы удалось спасти 61 детскую жизнь. Четыре мальчика были спасены в 2024 году, а в 2023 году — девочка в возоасте около пяти месяцев в Лиепае. Капсулы спасения работают в нескольких городах Латвии — в Риге, Елгаве, Вентспилсе, Резекне, Мадоне, Лиепае, Даугавпилсе и Валмиере. Подробнее о капсулах спасения в Латвии читайте здесь.