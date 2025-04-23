История, из-за которой плакали многие: 2-летнюю девочку оставили в бэби-боксе в Каунасе, что с ней сейчас?
Девочка двух лет, найденная в бэби-боксе в Каунасе, была усыновлена и теперь растет в новой семье. Так завершилась история, которая несколько лет назад потрясла всю Литву и затронула сердца и в Латвии.
11 декабря 2023 года в литовском городе Каунас, в бэби-боксе, расположенном недалеко от центра города, была оставлена 2-летняя девочка. Это был самый старший ребенок, оставленный в такой капсуле в Литве с момента их появления в 2009 году. Обычно в подобных местах оставляют новорожденных.
Позже полиция установила личность матери ребенка. Главное управление полиции Каунасского района отказалось начинать досудебное расследование. Ради защиты права ребенка на частную жизнь и анонимность, СМИ сообщили лишь минимальную информацию.
Как сообщила Каунасская больница, девочка, найденная в бэби-боксе, называемом в Литве «окошком жизни», была укрыта пледом, чтобы не замерзнуть, тепло одета, умела ходить и говорить. Вместе с ней оставили подгузники и записку с именем и датой рождения. Конечно, ребенок был очень печален: в два года дети уже осознают, что их оставили без привычной среды и близких. Было много слез. Согласно литовскому законодательству, статья 158 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за оставление ребенка, но за оставление ребенка в бэби-боксе наказание не предусмотрено.
Затем девочку передали в соответствующие службы для дальнейшей опеки. СМИ сообщали, что человек, оставивший ребенка, приложил записку с объяснением своего решения — нежелание, чтобы ребенок рос в неблагоприятной среде, где царят психологическое насилие, алкоголизм и бедность. Родителям был предоставлен срок для раздумий, в течение которого они могли обратиться в суд по делам опеки и попытаться вернуть ребенка. Некоторое время девочка находилась под временной опекой. Теперь она усыновлена.
«Родители девочки, оставленной в капсуле спасения, не обращались в учреждения по защите прав детей, и ребенок сейчас усыновлен и растет в своей новой семье», — сообщила литовскому информационному агентству ELTA представитель Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Алина Жилинайте.
С 2009 года в бэби-боксах Литвы были оставлены более 90 детей. 16 из них позже были возвращены биологическим родителям.
В Латвии бэби-боксы тоже работают уже более 15 лет — это безопасное место, где родители, оказавшиеся в самом темном периоде своей жизни и неспособные заботиться о малыше, могут анонимно оставить ребенка, после чего ему находят новую семью. За эти годы удалось спасти 61 детскую жизнь. Четыре мальчика были спасены в 2024 году, а в 2023 году — девочка в возоасте около пяти месяцев в Лиепае. Капсулы спасения работают в нескольких городах Латвии — в Риге, Елгаве, Вентспилсе, Резекне, Мадоне, Лиепае, Даугавпилсе и Валмиере. Подробнее о капсулах спасения в Латвии читайте здесь.