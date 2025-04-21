Новый чат-скандал в США: глава Пентагона делился планами ударов по хуситам с женой и братом
Газета New York Times и телекомпания CNN утверждают, ссылаясь на анонимных собеседников, что министр обороны Пит Хегсет делился планами ударов по хуситам еще в одном чате в Signal, в который были включены его жена, брат и адвокат.
По данным New York Times, Пит Хегсет поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом чате в Signal 15 марта.
Как пишет BBC, о чате журналистам рассказали четыре человека. По словам некоторых из них, информация включала в себя расписание вылетов истребителей F/A-18 Hornets, которые должны были нанести удары по повстанцам-хуситам в Йемене.
По сути это были те же планы, о которых узнал редактор Atlantic Джеффри Голдберг, когда марте его случайно добавили в другой чат в Signal. Голдберг узнал о готовящихся ударах также 15 марта.
Как пишет NYT, в чате в Signal, о котором ранее не было известно, состояли жена Пита Хегсета и бывший продюсер Fox News Дженнифер Роше, а также брат Хегсета, Фил, и его адвокат Тим Парлаторе.
Несмотря на то, что Фил Хегсет и Тим Парлаторе работают в Пентагоне, они не имеют никакого отношения к операциям США против йеменских хуситов.
Дженнифер Роше, в свою очередь, вовсе не связана с работой в Минобороны США. При этом ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Хегсет приводил свою жену на встречи с представителями иностранных военных ведомств, на которых обсуждалась секретная информация. В частности, она присутствовала на переговорах с главой британского Минобороны в начале марта, когда стороны обсуждали решение США приостановить обмен разведданными с Украиной.
По словам собеседников CNN, группа в Signal, в которой состояли жена и брат министра обороны, была создана во время утверждения его кандидатуры в Конгрессе и назвалась «Оборона/Команда». В ней Хегсет и его ближайшее окружение, больше десяти человек, обсуждали все связанное с этой процедурой.
Хегсет писал в группу со своего личного телефона и продолжил пользоваться этим частным чатом после утверждения на пост министра, заявляют источники New York Times и CNN.
Имеют ли близкие Хегсета, как и остальные участники чата, допуск к секретной информации, журналисты пока не выяснили.