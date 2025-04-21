Новый чат-скандал в США: глава Пентагона делился планами ударов по хуситам с женой и братом

Дженнифер Роше, в свою очередь, вовсе не связана с работой в Минобороны США. При этом ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Хегсет приводил свою жену на встречи с представителями иностранных военных ведомств, на которых обсуждалась секретная информация. В частности, она присутствовала на переговорах с главой британского Минобороны в начале марта, когда стороны обсуждали решение США приостановить обмен разведданными с Украиной.