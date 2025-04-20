Спасенную медведицу, которую выходили в латгальском мини-зоопарке, внезапно решили конфисковать
В мини-зоопарке Raptors Park в Аугшдаугавском крае спасли медвежонка, найденного в лесу почти без признаков жизни. Однако после того, как раненое животное вылечили и выходили за счет частных средств, его изъяли государственные службы, и теперь зоопарк волнуется за его будущее.
Медвежонок попал в Raptors Park благодаря неравнодушным людям, которые обнаружили его "почти без признаков жизни в лесу недалеко от Краславы". "Это оказалась девочка, она была истощена, голодная и замерзшая", – рассказали сотрудники парка. После недели интенсивного лечения и заботы малышке удалось окрепнуть: "Вес увеличился с менее чем 1.8 кг до 3.3 кг".
Однако 17 апреля сотрудники Dabas aizsardzības pārvalde совместно с представителями Госполиции конфисковали медвежонка. Владельцы парка выразили обеспокоенность таким решением и заявили: "Теперь, когда ей уже ничего не угрожает, ее решили конфисковать. У нас есть свои подозрения, зачем это сделали. Также, как мы понимаем, нам хотят вменить в вину, что мы, которые спасли медвежонка и не дали ему умереть, нанесли ущерб государству, исчисляемый какими-то невероятными суммами денег".
Кроме того, руководство Raptors Park отмечает, что зоопарк всегда стремился создать лучшие условия для своих животных, включая двух медведей, принадлежащих государству: "Мы постоянно пытаемся улучшить условия проживания (увеличиваем вольер) и кормим за счет парка".
Особое внимание сотрудники парка обращают на рацион медвежонка, который обеспечивал ее здоровье и развитие: "Мы кормили медвежонка молоком Frisolac gold comfort 1 с добавлением витаминов, яйцами и геркулесовой кашей с медом". Они надеются, что в Рижском зоопарке учтут ее привычный режим питания, чтобы минимизировать стресс от переезда.
Raptors Park выразил готовность сотрудничать с теми, кто будет заботиться о малышке: "Мы также открыты для контакта с теми, кто будет впредь заботиться о маленькой медведице, и готовы передать всю информацию о том, когда, чем ее кормить и как за ней ухаживать". Сотрудники парка уверены, что их усилия по спасению животного были важны, и надеются на благополучное будущее медвежонка.