Спасенную медведицу, которую выходили в латгальском мини-зоопарке, внезапно решили конфисковать

Raptors Park выразил готовность сотрудничать с теми, кто будет заботиться о малышке: "Мы также открыты для контакта с теми, кто будет впредь заботиться о маленькой медведице, и готовы передать всю информацию о том, когда, чем ее кормить и как за ней ухаживать". Сотрудники парка уверены, что их усилия по спасению животного были важны, и надеются на благополучное будущее медвежонка.