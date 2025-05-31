После трехлетнего перерыва для посетителей вновь открывается дворец в Межотне

В этом году дворец будет открыт с минимально оформленной экспозицией, однако со временем она будет расширяться и обогащаться. В день открытия можно будет увидеть несколько предметов из фондов музея Рундальского дворца, в том числе памятник княгине Шарлотте Маргарете фон Ливен работы скульптора Паоло Трискорни (1828 год), скульптуру неизвестного автора «Амур и Психея», а также созданную фламандским автором скульптуру XVIII века «Похищение сабинянок».