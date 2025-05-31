После трехлетнего перерыва для посетителей вновь открывается дворец в Межотне
Исторический дворец, расположенный в Межотне неподалеку от Бауски, после более чем трехлетнего перерыва 7 июня вновь откроет свои двери для посетителей. Все это время здание не использовалось и приносило убытки.
Дворец в Межотне — один из выдающихся образцов архитектуры классицизма в Латвии, его строительство велось с 1797 по 1802 год.
Сейчас комплекс дворца передан в управление музею Рундальского замка до 2030 года. «Таким образом, один из лучших образцов классицизма в Латвии вновь включен в маршрут культурного туризма», — подчеркивают специалисты.
В этом году дворец будет открыт с минимально оформленной экспозицией, однако со временем она будет расширяться и обогащаться. В день открытия можно будет увидеть несколько предметов из фондов музея Рундальского дворца, в том числе памятник княгине Шарлотте Маргарете фон Ливен работы скульптора Паоло Трискорни (1828 год), скульптуру неизвестного автора «Амур и Психея», а также созданную фламандским автором скульптуру XVIII века «Похищение сабинянок».
Более масштабные изменения ожидаются в следующем году — тогда в помещениях дворца начнут проходить и сменные выставки. Посетить дворец можно будет ежедневно: с мая по октябрь — с 10:00 до 18:00, а в низкий сезон (с ноября по апрель) — с 10:00 до 17:00.