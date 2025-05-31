"Это было бесчеловечно": травля Tautumeitas из-за "русского" интервью вызвала осуждение

«Эти нападки на Tautumeitas были бесчеловечными, — заявила Валциня в эфире передачи «Preses klubs» на TV24. — Нельзя обвинять девушек в том, что им задали вопрос на русском языке, и они ответили на нем. Они просто знают этот язык». По ее мнению, агрессия могла быть спровоцирована тем, что интервью проходило в русскоязычном СМИ. «Возможно, это и стало причиной такой реакции. Но я считаю, что так поступать нельзя», — добавила она.