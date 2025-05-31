"Это было бесчеловечно": травля Tautumeitas из-за "русского" интервью вызвала осуждение
После выступления на конкурсе "Евровидение" латвийская фолк-группа Tautumeitas подверглась критике за то, что дала интервью на русском языке. Одной из тех, кто встал на защиту участниц, стала директор института BIOR и основательница объединения Onkoalianse Олга Валциня.
«Эти нападки на Tautumeitas были бесчеловечными, — заявила Валциня в эфире передачи «Preses klubs» на TV24. — Нельзя обвинять девушек в том, что им задали вопрос на русском языке, и они ответили на нем. Они просто знают этот язык». По ее мнению, агрессия могла быть спровоцирована тем, что интервью проходило в русскоязычном СМИ. «Возможно, это и стало причиной такой реакции. Но я считаю, что так поступать нельзя», — добавила она.
Олга Валциня также призвала не делать поспешных выводов о роли русскоязычных СМИ в Латвии. Она указала на необходимость более глубокой аналитики и объективных данных: «Я не видела конкретных цифр, сколько русскоязычных жителей Латвии не знают латышского. Без точной статистики трудно понять, насколько нужны русскоязычные СМИ». В то же время она подчеркнула: «Очевидно одно — мы должны уметь достучаться до своей аудитории. Язык не должен быть препятствием». Она призвала провести углубленный анализ, чтобы определить, нужны ли русскоязычные медиа и в каком объеме, принимая во внимание геополитический контекст и языковые навыки общества.
Касаясь своей профессиональной сферы, Валциня напомнила, что в здравоохранении любые личные характеристики пациента — вторичны: «Когда человек болен и беспомощен, мы не смотрим ни на его национальность, ни на ориентацию. Наша задача — помочь. И делаем это на том языке, который понятен пациенту».
Ранее лидер латвийской группы Tautumeitas Аснате Ранцане в интервью передаче «900 sekundēs» на TV3 прокомментировала резонанс, возникший после того, как она ответила по-русски на вопрос журналиста, заданный на русском языке во время «Евровидения».
Несмотря на скандал, выступление группы прошло успешно. По итогам голосования жюри всех стран Tautumeitas заняли 7-е место, а в общем зачете (жюри и зрители) — 13-е место.