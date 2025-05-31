Звезды в июне 2025: что готовит месяц для каждого знака зодиака?

Июнь начнется для Овнов на высокой ноте. Ваша энергия будет бить ключом, а идеи – фонтанировать. До середины месяца возможны успехи в работе и учебе, но важно не перегружать себя. Вторая половина июня потребует больше внимания к личной жизни: возможны недопонимания с близкими. Звезды советуют больше отдыхать, избегать конфликтов и помнить о здоровье. Благоприятные дни для начинаний: 3, 12, 20 июня.