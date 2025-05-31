На сцене Национального театра выступил пианист Ян Лисецкий - и снова покорил публику
Концерт польско-канадского пианиста Яна Лисецкого 31 мая в Национальном театре стал настоящим событием для любителей классической музыки. Музыкант уже более двух лет назад собирал в этом зале аншлаг, и на этот раз публика снова пришла послушать его вдохновенную игру. Ожидания были высокими – и Лисецкий их полностью оправдал.
Родившийся в 1995 году в Калгари в семье польских эмигрантов, Ян Лисецкий сумел сочетать в себе гармоничность воспитания с исключительной музыкальной одаренностью. Его путь от первого сольного концерта в девять лет до дебютного альбома и контракта с Deutsche Grammophon в 15 лет поражает, но сегодня, спустя годы, Лисецкий не просто вундеркинд, а один из самых востребованных и авторитетных пианистов мира.
На концерте в Риге звучали произведения Баха, Рахманинова, Шопена и Шимановского. Каждая нота была исполнена с безупречной техникой и редкой утонченностью, что подчеркивало высокий уровень мастерства музыканта. Зал встретил и провожал пианиста аплодисментами – очевидно, что искренность и интеллектуальность Лисецкого находят отклик в сердцах слушателей. Пианисту удалось создать особую атмосферу: без излишней помпезности, но с огромной внутренней силой и проникновением в суть музыки.
Этот вечер стал для рижской публики не только возможностью насладиться игрой музыканта, которого The New York Times окрестила «пианистом, который делает значительной каждую ноту», но и поводом для гордости: в нашем городе вновь выступил артист, чей талант высоко оценивают критики всего мира. The Boston Globe назвала его «музыкантом, наделенным редкой утонченностью и воображением», BBC Music Magazine – «возможно, самым совершенным пианистом своего времени», и публика Национального театра вряд ли станет с этим спорить.