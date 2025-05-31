На сцене Национального театра выступил пианист Ян Лисецкий - и снова покорил публику

Родившийся в 1995 году в Калгари в семье польских эмигрантов, Ян Лисецкий сумел сочетать в себе гармоничность воспитания с исключительной музыкальной одаренностью. Его путь от первого сольного концерта в девять лет до дебютного альбома и контракта с Deutsche Grammophon в 15 лет поражает, но сегодня, спустя годы, Лисецкий не просто вундеркинд, а один из самых востребованных и авторитетных пианистов мира.