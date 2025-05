На сцене Национального театра выступил пианист Ян Лисецкий - и снова покорил публику

Этот вечер стал для рижской публики не только возможностью насладиться игрой музыканта, которого The New York Times окрестила «пианистом, который делает значительной каждую ноту», но и поводом для гордости: в нашем городе вновь выступил артист, чей талант высоко оценивают критики всего мира. The Boston Globe назвала его «музыкантом, наделенным редкой утонченностью и воображением», BBC Music Magazine – «возможно, самым совершенным пианистом своего времени», и публика Национального театра вряд ли станет с этим спорить.