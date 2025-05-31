Сбор пустых бутылок как бизнес: конкуренция и "мафия" на улицах Риги

«Иногда мы злимся, что переворачивают мусорные контейнеры и так далее, но решение очень простое – не бросайте депозитную тару в мусорный контейнер, тогда никто ничего не будет переворачивать. Тогда эти люди быстро поймут, что там ничего не найти», — предложил он. Кроме того, он отметил, что и в других странах «парки поделены на территории», в которых ищут тару.