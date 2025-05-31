МИД Латвии обнаружил в стране два города, у которых до сих пор есть договоры о сотрудничестве с РФ и Беларусью

Хотя эти самоуправления и подтвердили, что сотрудничество, предусмотренное договорами, в данный момент не осуществляется, МИД считает, что в текущих геополитических условиях, а также с учетом долгосрочных рисков, исходящих от России и Беларуси, такая ситуация недопустима.