МИД Латвии обнаружил в стране два города, у которых до сих пор есть договоры о сотрудничестве с РФ и Беларусью
Оценив информацию, предоставленную 39 самоуправлениями, Министерство иностранных дел (МИД) пришло к выводу, что Юрмала и Даугавпилс формально не прекратили соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией.
Хотя эти самоуправления и подтвердили, что сотрудничество, предусмотренное договорами, в данный момент не осуществляется, МИД считает, что в текущих геополитических условиях, а также с учетом долгосрочных рисков, исходящих от России и Беларуси, такая ситуация недопустима.
В МИД также отметили, что время самоуправления Айзкраукльского, Цесисского, Краславского и Смилтенского краев не предоставили информацию о действующих соглашениях и инициативах сотрудничества.
«Мы настойчиво призвали самоуправления сообщить о действующих соглашениях и инициативах сотрудничества с партнерами из стран, не входящих в Евросоюз, ОЭСР или НАТО, и прекратить такие соглашения», — заявил МИД.
В 2024 году посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол направил письмо в комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлениям. В нем он обратил внимание на то, что отдельные города Латвии по-прежнему имеют действующие соглашения с городами России и Белоруссии.
Кстати, недавний опрос показал - в Латвии введение санкций в отношении российского правительства, предприятий и лиц поддерживают 70% населения. В других странах ЕС с введенными ЕС санкциями согласны 72%.