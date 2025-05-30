Латвийцы более едины в поддержке Украины, чем жители других стран ЕС

Схожая позиция среди жителей Латвии и других стран ЕС касается введения санкций в отношении российского правительства, предприятий и лиц. Если в Латвии такое решение поддерживают 70% респондентов, то в других странах ЕС с введенными блоком санкциями согласны 72%. Если в Латвии против введения санкций в отношении России выступают 21% участников опроса, то в других странах ЕС это 23% респондентов.