Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать...
Телец
События имеют неприятное свойство происходить с той скоростью, с которой хотят, совершенно не сообразовываясь с вашими планами и желаниями. Сегодня все будет меняться слишком быстро, чтобы вы успели хотя бы понять, что происходит.
Близнецы
Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.
Рак
Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.
Лев
Вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали излишним вниманием.
Дева
Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
Весы
Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться - расслабьтесь и получите удовольствие.
Скорпион
Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно - выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
Стрелец
Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.
Козерог
Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
Водолей
Сегодня вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных. Окунитесь в них полностью, и день не пройдет даром.
Рыбы
Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.