До 2018 года офицеры покупали парадные сабли за свой счет
На этой неделе в обществе вызвало противоречивую реакцию решение Министерства обороны выделить почти миллион евро на закупку парадных сабель. Хотя традиция их вручения офицерам была заложена еще в 1920 году, после восстановления независимости Латвии она была возобновлена только в 2018 году.
Ранее сообщалось, что общественность крайне неоднозначно отреагировала на планы Минобороны потратить 900 тысяч евро на закупку парадных сабель. Премьер-министр Эвика Силиня резко раскритиковала министра обороны Андриса Спрудса, потребовав от него "незамедлительных действий по этому вопросу". В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевичс призвал учитывать и аспект традиции в обсуждениях по поводу приобретения парадных сабель для армейских офицеров.
Как поясняет Министерство обороны, "сабля выдается офицеру один раз за весь срок службы, и это не подарок, а награда за проделанный путь и усилия, вложенные в достижение первого офицерского звания".
"Получение парадной сабли символизирует принадлежность ее обладателя к офицерскому корпусу и подтверждает данную солдатом клятву честно служить и защищать государство", — отмечает министерство.
На вопрос о том, как часто офицеры используют такие сабли, Минобороны объясняет, что после окончания Латвийской Национальной академии обороны и получения офицерского звания военнослужащий в зависимости от хода своей карьеры регулярно участвует в торжественных парадах, главными из которых являются парады 4 мая и 18 ноября.
Однако Министерство обороны подчеркивает, что парадная сабля используется не только на парадах, но и в других мероприятиях государственного значения и служит важным символом офицерской чести. Традиционно новую саблю лейтенантам вручает главнокомандующий латвийской армии — президент страны.
Сабли - только лучшим!
Хотя инициатива вручения сабель имеет давнюю историю, и эта традиция была начата Латвийской военной школой на первом выпуске в 1920 году, в восстановленной Латвии она была возобновлена только в 2018 году. Бывшие командующие Национальными вооруженными силами подтверждают, что в 90-е годы и в начале 2000-х годов сабли вручались не всем выпускникам академии, а только лучшему выпускнику курса.
Это подтверждает также сообщение компании SIA "WILCO" от 2018 года в Facebook: "В течение многих лет мы поставляем церемониальное оружие Национальным вооруженным силам, а также индивидуально латвийским офицерам. Этот год — год празднования столетия Латвии, и многие офицеры уже приобрели свои сабли, а другие только готовятся к этому. Призываем не откладывать, так как изготовление и доставка сабли занимает около восьми недель".
Следует отметить, что в Эстонии с 2010 года Академия Сил Обороны вручает парадные сабли лучшим выпускникам армейских, морских и военно-воздушных курсов.
В ответ на общественные претензии министр обороны Андрис Спрудс поручил повторно пересмотреть позиции Плана централизованных закупок и критически оценить запланированные позиции, которые напрямую не связаны с развитием оборонных возможностей государства.