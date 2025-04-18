До 2018 года офицеры покупали парадные сабли за свой счет

Это подтверждает также сообщение компании SIA "WILCO" от 2018 года в Facebook: "В течение многих лет мы поставляем церемониальное оружие Национальным вооруженным силам, а также индивидуально латвийским офицерам. Этот год — год празднования столетия Латвии, и многие офицеры уже приобрели свои сабли, а другие только готовятся к этому. Призываем не откладывать, так как изготовление и доставка сабли занимает около восьми недель".