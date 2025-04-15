Министерство планирует потратить почти миллион на закупку... сабель! А это точно укрепит боеспособность Латвии?
Министерство обороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил (NBS); на поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже заключены договоры на сотни тысяч евро.
В министерстве отмечают, что сабли предназначены для выдачи действующим и будущим офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Дополнительно в ведомстве отметили, что действующими правилами Кабинета министров определены компоненты униформы офицера, включающие в себя саблю с ножнами и темляк.
Традиция вручения сабли была начата в 1920 году, ее вручает президент государства.
900 000 евро - максимальная сумма, предусмотренная для таких целей центральным планом оборонного ведомства по закупкам на четырехлетний период с 2026 по 2030 год, выяснило агентство LETA в Минобороны.
Закупку планируется объявить в 2026 году. Потраченная на закупку сумма будет зависеть от заказа NBS на конкретный год, отметили в министерстве. Это означает, что не предусмотрено сразу использовать всю предусмотренную договором максимальную сумму.
Согласно действующему ныне договору стоимость одной сабли не превышает 600 евро.
Министр обороны Андрис Спрудс написал в соцсетях, что поручил провести оценку спецификации и объемов закупки. "Офицерские традиции достойны уважения, но такие затраты следует тщательно оценивать и сокращать", - отметил он, добавив, что в абсолютном приоритете - укрепление боевого потенциала. В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня написала, что правительство финансирует те расходы вооруженных сил, которые способствуют укреплению обороноспособности страны. Однако сабли офицеров НВС для парадной формы не являются самой острой приоритетной задачей Латвии на данный момент. Поэтому она ожидает от Спрудса незамедлительных действий по этому вопросу.
Агентство LETA убедилось, что, согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками, в феврале этого года Государственный центр оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ) объявил открытый конкурс на покупку ножен для сабель. В свою очередь, в конце прошлого года в закупке темляков победило предприятие Pils LVA, а договорная цена составила 41 999 евро. В конкурсах на закупку офицерских сабель, организованном ГЦОЛЗ, ранее право на поставку сабель NBS получали компании Wilco и Sils&Sons.