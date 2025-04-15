Министерство планирует потратить почти миллион на закупку... сабель! А это точно укрепит боеспособность Латвии?

Министр обороны Андрис Спрудс написал в соцсетях, что поручил провести оценку спецификации и объемов закупки. "Офицерские традиции достойны уважения, но такие затраты следует тщательно оценивать и сокращать", - отметил он, добавив, что в абсолютном приоритете - укрепление боевого потенциала. В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня написала, что правительство финансирует те расходы вооруженных сил, которые способствуют укреплению обороноспособности страны. Однако сабли офицеров НВС для парадной формы не являются самой острой приоритетной задачей Латвии на данный момент. Поэтому она ожидает от Спрудса незамедлительных действий по этому вопросу.