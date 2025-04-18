Освободить улицы от машин! У архитектора Риги есть идея, что надо сделать с городом
Петерис Ратас, архитектор города Риги, в передаче TV24 "Uz līnijas" поделился своими размышлениями о том, как проблема парковки влияет на жизнеспособность центра города, предложив решения, которые могут сбалансировать потребности жителей и эстетику городской среды.
Ратас подчеркнул, что улицы центра Риги, спроектированные в эпоху, когда автомобилей было мало, не справляются с нынешней нагрузкой. Он отметил: если машины занимают улицы в качестве стоянок, «это просто деградирует пространство — нет места для деревьев и зелени», что снижает привлекательность и функциональность общественного пространства. Это приводит к узким тротуарам и затрудняет передвижение пешеходов, что, в свою очередь, ослабляет жизненность центра.
«Уличная жизнь тоже не доставляет удовольствия, когда вокруг машины. Если мы хотим кафе, чтобы люди шли медленно по улице и заходили в магазины — это важно».
Современные жители часто передвигаются на автомобилях, поэтому центр «никогда не будет дешевым» из-за высоких затрат на его содержание. Тем не менее, Ратас считает, что решение кроется в создании многоэтажных парковок, стратегически расположенных рядом с центром, чтобы освободить городские улицы от машин.
По его словам, такие парковки должны быть финансово устойчивыми и не слишком дорогими, «чтобы не ложиться бременем на городской бюджет», но при этом удобными для горожан. Он отметил, что необязательно парковаться прямо у места назначения: «Если стоянка находится в 300–500 метрах — это на самом деле удобнее, чем держать машину под дождем на улице у дома».
Ратас призвал преобразовать общественное пространство так, чтобы оно стало «красивым, чтобы хотелось приезжать в город, чтобы улицы были привлекательны и по ним было удобно ходить». Освобождение улиц от машин улучшит передвижение пешеходов и общественного транспорта, сделав центр «жизнеспособным и работоспособным».
Он также предложил использовать пустующие пространства, например, у железной дороги, для строительства многоуровневых парковок, создавая среду, где «общественный транспорт может удобно подъезжать, а улицы действительно остаются функциональными».
Ратас выразил уверенность, что продуманная парковочная инфраструктура — ключ к восстановлению жизненности центра Риги и превращению его в место, где приятно находиться и гулять.