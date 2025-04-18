Освободить улицы от машин! У архитектора Риги есть идея, что надо сделать с городом

По его словам, такие парковки должны быть финансово устойчивыми и не слишком дорогими, «чтобы не ложиться бременем на городской бюджет», но при этом удобными для горожан. Он отметил, что необязательно парковаться прямо у места назначения: «Если стоянка находится в 300–500 метрах — это на самом деле удобнее, чем держать машину под дождем на улице у дома».