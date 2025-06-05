Знаки зодиака, которые обижаются на любое замечание

Раки обидчивы по натуре. Они видят в критике не попытку помочь, а личное нападение. Даже мягкий совет может быть воспринят как удар. И хотя Раки редко устраивают скандалы, в душе они будут переживать и мысленно возвращаться к ситуации снова и снова. А еще — замыкаться в себе и ждать извинений, о которых никто не догадывается.