"Такого бардака еще не было": глава избирательной комиссии с 20-летним опытом раскритиковала организацию выборов

Комментируя технические сбои, сопровождавшие досрочное голосование, Фрейберга использовала слова «тяжело» и «ужас». «У меня 20 лет опыта — и на уровне бывшего района, и в краевых выборах. Такого бардака еще не было. Комиссии на участках нервничают, напряжены», — рассказала она, добавив, что на одном участке сотрудница даже расплакалась, думая, что не справляется со своими обязанностями.