"Такого бардака еще не было": глава избирательной комиссии с 20-летним опытом раскритиковала организацию выборов
Подобного хаоса, который наблюдается на этой неделе в работе систем, связанных с проведением выборов, не было никогда ранее, заявила агентству LETA председатель избирательной комиссии Елгавского края Инита Фрейберга, отметив, что у нее около 20 лет опыта работы в избирательных комиссиях.
Комментируя технические сбои, сопровождавшие досрочное голосование, Фрейберга использовала слова «тяжело» и «ужас». «У меня 20 лет опыта — и на уровне бывшего района, и в краевых выборах. Такого бардака еще не было. Комиссии на участках нервничают, напряжены», — рассказала она, добавив, что на одном участке сотрудница даже расплакалась, думая, что не справляется со своими обязанностями.
Кроме того, именно работники на участках получают упреки от избирателей за неработающие системы.
Руководитель краевой избирательной комиссии сообщила, что на избирательных участках края работают около 160 человек, большинство из них — с опытом. Поэтому упреки со стороны руководства Центральной избирательной комиссии, что сбои были связаны с недостаточным обучением работников, стали настоящим «ударом в сердце» для всех, кто задействован в работе участков, подчеркнула Фрейберга.
Она также раскритиковала коммуникацию с Государственным агентством цифрового развития, которое отвечает на запросы лишь через три дня. «Жду с тревогой. Придется запускать еще одну программу для подсчета голосов», — прокомментировала Фрейберга предстоящую работу в день выборов в субботу.
Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что за четыре предыдущих дня голосования на выборах в органы местного самоуправления Латвии проголосовало 10,2% лиц, имеющих право голоса.