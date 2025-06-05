Муниципальные выборы: за четыре дня 10,2% избирателей воспользовались правом досрочного голосования
За первые четыре дня досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии предварительно проголосовали 10,2% избирателей, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Всего на данный момент в Латвии проголосовали 140 185 человек, что составляет 10,2% от общего числа имеющих право голоса.
Наибольшая активность наблюдалась в Риге — здесь за четыре дня проголосовали 12,18% избирателей. Далее следуют Видземе с 10,49%, Латгале с 8,93% и Земгале с 8,56%. Самая низкая явка зафиксирована в Курземе — 8,17%.
В понедельник и среду процесс досрочного голосования сопровождался техническими проблемами, которые повлияли на работу необходимых систем и реестров. Во вторник и четверг о серьезных неполадках не сообщалось.
Проголосовать досрочно можно также в пятницу — с 12:00 до 15:00.
Официальный день выборов — суббота.
Также до субботы до 12:00 избиратели, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть на избирательный участок в день муниципальных выборов, могут подать заявку на голосование по месту своего нахождения в пределах своей самоуправления. В этих выборах впервые будет доступна и выездная форма голосования.