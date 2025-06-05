Муниципальные выборы: за четыре дня 10,2% избирателей воспользовались правом досрочного голосования

Также до субботы до 12:00 избиратели, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть на избирательный участок в день муниципальных выборов, могут подать заявку на голосование по месту своего нахождения в пределах своей самоуправления. В этих выборах впервые будет доступна и выездная форма голосования.