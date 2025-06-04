ЦИК: внешнего вмешательства в избирательную систему не констатировано
Внешней угрозы избирательной системе Латвии не произошло, сообщил агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс.
В 17:00 ответственные учреждения зафиксировали, что в связи с беспрецедентно высоким спросом на электронную онлайн-регистрацию избирателей сработала система защиты, заблокировав доступ к реестру.
С началом работы избирательных участков объем запросов был значительно выше, чем в предыдущие дни. В соответствии с процедурами безопасности доступ к системе был ограничен до выяснения обстоятельств, пояснил Вайварс.
После анализа запросов на доступ и получения подтверждения от Государственного агентства цифрового развития, что запросы были легитимными, доступ был восстановлен.
Таким образом, избиратели смогли продолжить участие в выборах в обычном режиме, без необходимости использования регистрационных конвертов. С 17:30 избирательные участки работали как обычно.
Как уже сообщало агентство LETA, в среду вечером Электронный онлайн-реестр избирателей временно не работал, что приостановило работу участков на муниципальных выборах. Тогда представитель ЦИК Вайварс сообщил, что была зафиксирована внешняя угроза системе выборов.
Также в первый день досрочного голосования, 2 июня, процесс муниципальных выборов столкнулся с проблемами в информационных системах — избирательным комиссиям было трудно передавать данные об активности из-за сбоев в работе системы выборов.
За два дня досрочного голосования в муниципальных выборах Латвии предварительно приняли участие 3,51% избирателей.