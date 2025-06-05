MyFitness Galleria Riga станет крупнейшим спортивным клубом в Риге: осенью готовится масштабное обновление
Этой осенью планируется открытие обновленного и расширенного спортивного клуба MyFitness Galleria Riga. Новый клуб займет весь шестой этаж торгового центра Galleria Riga, увеличив свою площадь до 3311 м², и станет крупнейшим спортивным клубом в Риге, способствуя доступности физической активности и благополучию в самом центре города.
Сеть MyFitness расширяет и обновляет один из самых популярных своих клубов в столице. Это не только амбициозный инфраструктурный проект, но и важный вклад в городскую среду, где спрос на качественные и доступные возможности для занятий спортом постоянно растет. Одновременно проект отвечает мировым тенденциям в области здоровья и качества жизни, подчеркивающим значение движения и сбалансированных нагрузок, в том числе для психического благополучия.
На данный момент MyFitness Galleria Riga уже входит в число самых посещаемых спортивных клубов Риги — его посещают в ранние утренние часы, в обеденный перерыв и после работы. Это показывает, что спорт становится неотъемлемой частью повседневной жизни даже в напряженном городском ритме. «Мы хотим быть там, где людям нужно и хочется двигаться — в центре города, по пути на работу или домой, в удобное для них время. Расширяя клуб, мы не только увеличиваем его площадь, но и улучшаем качество и доступность», — добавляет Алне.
Как подчеркивает руководитель торгового центра Galleria Riga Зане Шулце: «Клуб MyFitness уже много лет является неотъемлемой частью Galleria Riga, и его расширение — это логичный и важный шаг вперед. Это уже третий этап расширения клуба, чтобы соответствовать растущему спросу и внедрять новые концепции. Таким образом, MyFitness остается не только крупнейшим, но и самым привлекательным фитнес-направлением в Латвии. Это также подтверждает нашу стратегическую роль в сердце Риги — мы стремимся создать среду, где человек может объединить заботу о здоровье с другими повседневными делами».
Что предложит обновленный MyFitness Galleria Riga?
- Студия Fusion Pilates — одно из самых востребованных направлений в групповых занятиях, улучшающее осанку, силу, концентрацию и психоэмоциональный баланс.
- Реконструированные залы групповых тренировок, включая BOXBOX студию — для высокоинтенсивных кардио- и силовых тренировок.
- Recovery Zone — зона восстановления с гидромассажными кроватями и инфракрасными массажными валиками для ускоренного восстановления, снижения стресса и напряжения в теле после тренировки.