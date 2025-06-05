MyFitness Galleria Riga станет крупнейшим спортивным клубом в Риге: осенью готовится масштабное обновление

На данный момент MyFitness Galleria Riga уже входит в число самых посещаемых спортивных клубов Риги — его посещают в ранние утренние часы, в обеденный перерыв и после работы. Это показывает, что спорт становится неотъемлемой частью повседневной жизни даже в напряженном городском ритме. «Мы хотим быть там, где людям нужно и хочется двигаться — в центре города, по пути на работу или домой, в удобное для них время. Расширяя клуб, мы не только увеличиваем его площадь, но и улучшаем качество и доступность», — добавляет Алне.