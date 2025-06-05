Следующий матч всех звезд НБА может пройти в неожиданном формате
В следующем сезоне формат матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) изменится — возможно, в нем сыграют сборные США и остального мира, сообщил комиссар НБА Адам Сильвер.
В этом сезоне матч всех звезд прошел в виде мини-турнира, в котором участвовали четыре команды, сформированные Шакилом О’Нилом, Чарльзом Баркли, Кенни Смитом и Кэндис Паркер. Однако данный формат оказался неудачным — он привлек одну из самых низких телеаудиторий за всю историю подобных мероприятий.
В эфире телеканала Fox Sports One Сильвера спросили, рассматривает ли НБА вариант матча между американскими игроками и иностранцами, выступающими в лиге. Комиссар НБА сразу подтвердил, что такой формат может быть реализован уже в следующем сезоне.
«В следующем году матч всех звезд пройдет во время Зимних Олимпийских игр. Разве может быть более подходящее время, чтобы представить формат “США против остального мира”?» — заявил Сильвер.
Он добавил, что окончательное решение по формату еще не принято, но лига внимательно следит за успешным опытом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), особенно за ее «Турниром четырех наций», где особый интерес вызвало противостояние США и Канады.
«Я пока не уверен, каким именно будет формат. Мы уделили большое внимание тому, как это организовала НХЛ — получилось действительно успешно», — отметил Сильвер.
Матч всех звезд в формате мини-турнира с участием четырех команд в этом году прошел впервые. Годом ранее в нем соревновались сборные Восточной и Западной конференций.