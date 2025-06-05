Следующий матч всех звезд НБА может пройти в неожиданном формате

В этом сезоне матч всех звезд прошел в виде мини-турнира, в котором участвовали четыре команды, сформированные Шакилом О’Нилом, Чарльзом Баркли, Кенни Смитом и Кэндис Паркер. Однако данный формат оказался неудачным — он привлек одну из самых низких телеаудиторий за всю историю подобных мероприятий.