Лембергс проиграл дело о заявлениях министра Спруджса в Европейском суде по правам человека

Затем ЕСПЧ перешел к рассмотрению гражданского иска, связанного с предполагаемым оскорблением чести и репутации Лембергса. В частности, ЕСПЧ отметил, что Лембергс подал гражданский иск, требуя опровержения порочащих его честь сведений, и что национальные суды рассматривали этот иск с этой точки зрения. Хотя Лембергс также ссылался на принцип презумпции невиновности, это не было основой его иска, и он не подавал отдельный иск по этому поводу.