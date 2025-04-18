Подъезд жилого дома в Риге исписан пророссийскими надписями, но сделать ничего нельзя - на ремонт нет денег

Представитель управляющей компании, Инита Кабанова, поясняет ситуацию так: «К сожалению, у дома недостаточный накопительный фонд. Есть и другие, более приоритетные работы. За последние годы, например, была произведена замена электросети, сейчас требуется ремонт стояков и теплового узла. Когда речь идет о безопасности и эксплуатации дома, красота отходит на второй план. В случае с этой лестничной клеткой простого отмывания или закрашивания недостаточно — необходим косметический ремонт. Однако на эти работы в настоящее время средств нет. Экономически наиболее разумным решением было бы подать заявку на полную реновацию здания — это даст возможность получить финансирование от Европейского союза и привести дом в порядок комплексно. До 50% расходов может покрыть ЕС».