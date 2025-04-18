Подъезд жилого дома в Риге исписан пророссийскими надписями, но сделать ничего нельзя - на ремонт нет денег
В одном из многоквартирных домов на улице Вишкю в Риге на протяжении многих лет остается в плачевном состоянии одна из лестничных клеток: стены здесь исписаны оскорбительными надписями — в основном прославляющими Россию, выражающими презрение к латышам и НАТО. Многие из них носят откровенно провокационный и уничижительный характер, сообщает Bez Tabu.
По словам жильцов, первые такие надписи появились около десяти лет назад. Один из бывших жителей дома, регулярно собираясь на этой лестничной клетке со своими друзьями, со временем основательно испортил общее имущество. Несмотря на то, что этот человек давно переехал, результаты его "творчества" до сих пор напоминают о себе.
Жильцы многократно обращались в управляющую компанию Rīgas namu pārvaldnieks с просьбой привести лестничную клетку в порядок. Однако, по их словам, на протяжении многих лет им отвечают одно и то же - «нет средств». При этом состояние помещения продолжает ухудшаться — ремонт не проводился уже много лет, а надписи с враждебным и агрессивным содержанием остаются на виду.
Представитель управляющей компании, Инита Кабанова, поясняет ситуацию так: «К сожалению, у дома недостаточный накопительный фонд. Есть и другие, более приоритетные работы. За последние годы, например, была произведена замена электросети, сейчас требуется ремонт стояков и теплового узла. Когда речь идет о безопасности и эксплуатации дома, красота отходит на второй план. В случае с этой лестничной клеткой простого отмывания или закрашивания недостаточно — необходим косметический ремонт. Однако на эти работы в настоящее время средств нет. Экономически наиболее разумным решением было бы подать заявку на полную реновацию здания — это даст возможность получить финансирование от Европейского союза и привести дом в порядок комплексно. До 50% расходов может покрыть ЕС».
Жильцам также предлагается самим увеличить взносы в накопительный фонд либо на общем собрании поддержать инициативу по ремонту только одной лестничной клетки. Однако велика вероятность, что другие жители дома такую инициативу не поддержат.
Сравнивая ситуацию с другими городами Латвии, можно отметить, что в Риге процессы реновации жилых домов продвигаются особенно медленно. В результате — десятилетиями неухоженные пространства, агрессивные послания на стенах и ощущение полной безнадежности со стороны жителей.