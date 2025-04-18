Екатерина Андреева, одна из любимых телеведущих российского лидера Владимира Путина, работает на Первом канале с 1995 года. Недавно она вновь обрушилась с критикой на Латвию, заявив, что здесь «реабилитируют нацизм и запрещают петь песню "Катюша"». Но, как подчеркивает оппозиционное издание navalny.com, эмоциональность Андреевой может быть связана не с ее любовью к песне про яблони и груши, а с тем, что ее родная дочь и маленький внук проживают именно в Латвии.