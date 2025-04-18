Дочь и внук любимой Кремлем телеведущей Екатерины Андреевой комфортно живет в "нацистской Латвии"
Пока большинство жителей России продолжают узнавать новости исключительно из телевизора, находясь под влиянием интенсивной пропаганды, одна из главных звезд этой самой пропаганды - диктор Первого канала Екатерина Андреева - не скрывает особой неприязни к Латвии. Вот только есть одна пикантная деталь: именно в Латвии вполне комфортно устроилась ее собственная дочь с семьей.
Екатерина Андреева, одна из любимых телеведущих российского лидера Владимира Путина, работает на Первом канале с 1995 года. Недавно она вновь обрушилась с критикой на Латвию, заявив, что здесь «реабилитируют нацизм и запрещают петь песню "Катюша"». Но, как подчеркивает оппозиционное издание navalny.com, эмоциональность Андреевой может быть связана не с ее любовью к песне про яблони и груши, а с тем, что ее родная дочь и маленький внук проживают именно в Латвии.
На сайте Юрмальской думы журналисты обнаружили упоминание о зяте Андреевой, который числится в списке должников по налогу на недвижимость. Судя по тематическим группам в Telegram, семья живет в Латвии постоянно и даже не пытается скрываться. Например, дочь Андреевой — Наталья — ищет логопеда и учителя английского для ребенка. А ее муж в другой группе пишет, что они давно не были в России: «Страдают бедные, но держатся. Катюшу дома исполняют вполголоса», — иронизирует navalny.com.
Что касается мужа самой Андреевой — это Душан (или Душко) Перович, сербский предприниматель, хорошо знакомый с путинским кругом. Он с 2010 года возглавляет представительство Республики Сербской в России. В апреле этого года он сопровождал лидера боснийских сербов Милорада Додика на встрече с Путиным, где был запечатлен на официальной фотографии.
Американские власти в 2023 году ввели санкции против Перовича, указав, что он активно лоббировал интересы Додика и организовывал его контакты с Кремлем. Таким образом, муж главной российской телеведущей — связующее звено между сербскими властями и российским режимом.
История с двойными стандартами не нова — но в данном случае она особенно наглядна: пока мать сеет ненависть к Латвии с кремлевского экрана, ее семья спокойно живет именно здесь.