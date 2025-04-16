Мужчины правят балом: гендерный дисбаланс остается в руководстве крупных компаний Латвии

Как сообщалось, Минблаг в описании законопроекта сослался на обобщенные Европейским институтом равноправия полов статистические данные, свидетельствующие о том, что в прошлом году в Латвии только 23,9% членов правлений и советов на крупных котирующихся на бирже предприятиях были женщинами. Средний показатель по ЕС в этой сфере выше - 35,1%. В настоящее время на котирующихся на латвийской бирже предприятиях 72% должностей в правлении занимают мужчины, а 28% - женщины. В советах эта пропорция практически та же: 74% мужчин и 26% женщин. Латвия является единственной страной в Европейском союзе, где удельный вес женщин в правлениях крупных предприятий с 2013 года сократился на 4,7%. Управление госпредприятиями также не отличается иным соотношением сил в представительстве полов по сравнению с другими латвийскими предприятиями: и там 28% должностей в руководстве приходится на женщин, а большинство, или 72%, - на мужчин.