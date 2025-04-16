ФОТО: в Скансте открыт один из крупнейших городских проектов - парк для прогулок, игр и тренировок, а также новые улицы

Центральное место занимает новый парк Скансте, расположенный в квартале между улицами Лактас, Зирню и Сканстес. На площади более 7 гектаров создано пространство с водными и зелеными пейзажами, которое подойдет как для спокойного, так и для активного отдыха. Парк оборудован игровыми зонами, детской площадкой с резиновым покрытием, двумя пляжными волейбольными полями, уличными тренажерами. Места для отдыха оборудованы шезлонгами и скамейками, урнами для мусора. Установлены 46 велосипедных стоек. Внимание привлекает скейтпарк с яркой росписью. Проложены прогулочные дорожки общей длиной более 2 км — как из бетонной брусчатки, так и с покрытием, подходящим для бега. Также в парке есть общественный туалет и питьевой фонтан с клапаном от замерзания, который можно использовать и зимой.