В Скансте открыт один из крупнейших городских проектов (15.04.2025)
15 апреля в Скансте торжественно открыта первая очередь проекта по ревитализации территории – один из самых масштабных градостроительных проектов Рижского ...
ФОТО: в Скансте открыт один из крупнейших городских проектов - парк для прогулок, игр и тренировок, а также новые улицы
15 апреля в Скансте торжественно открыта первая очередь проекта по ревитализации территории – один из самых масштабных градостроительных проектов Рижского самоуправления последних лет. Жителям Риги и гостям города теперь доступна благоустроенная территория с пешеходными тропами, водными объектами, скейтпарком, волейбольными площадками, уличными тренажерами и детскими игровыми площадками.
Скансте — одна из приоритетных зон развития самоуправления, как с точки зрения благоустройства, так и предпринимательской активности. В результате ревитализации ранее запущенной и деградированной территории здесь создана ухоженная, доступная и комфортная среда, а также удобное соединение с другими частями города. Проект закладывает основу для устойчивого развития района, поскольку новая инфраструктура и обустроенная среда создают благоприятные условия для бизнеса и жилья.
Мэр Риги Вилнис Кирсис на открытии подчеркнул:
«Скансте — самый стремительно развивающийся район Риги за последние годы. Еще пару десятилетий назад ничто не говорило о том, что здесь появится такая современная, яркая и жизнеспособная часть города. Парк — неотъемлемая часть этого нового облика. Очень приятно видеть современно благоустроенный парк, удобный для прогулок и активностей. Совсем недавно здесь была деградированная территория, а теперь это настоящая жемчужина — как яркая пуговица на мундире Риги».
Центральное место занимает новый парк Скансте, расположенный в квартале между улицами Лактас, Зирню и Сканстес. На площади более 7 гектаров создано пространство с водными и зелеными пейзажами, которое подойдет как для спокойного, так и для активного отдыха. Парк оборудован игровыми зонами, детской площадкой с резиновым покрытием, двумя пляжными волейбольными полями, уличными тренажерами. Места для отдыха оборудованы шезлонгами и скамейками, урнами для мусора. Установлены 46 велосипедных стоек. Внимание привлекает скейтпарк с яркой росписью. Проложены прогулочные дорожки общей длиной более 2 км — как из бетонной брусчатки, так и с покрытием, подходящим для бега. Также в парке есть общественный туалет и питьевой фонтан с клапаном от замерзания, который можно использовать и зимой.
В рамках проекта построены четыре новые улицы — Лапеню, Яня Дикманя, Яня Круминя и Яня Далиня. Их общая длина — 1972 метра. Проложены системы водоснабжения, ливневой канализации, сети электронных коммуникаций и уличное освещение. Улицы покрыты новым асфальтом, обустроены парковочные места и велодорожки. Общая длина новой системы водоснабжения с подводами — 1277 метров. Также были очищены старые трубы и проверено качество воды.
Зеленая зона проекта создана с максимальным приближением к природным условиям. Вдоль системы сбора дождевой воды обустроена озелененная территория с скамейками для отдыха площадью 1,6 гектара. Озеленение территории выполнено с формированием городских лугов и с максимально возможным сохранением ранее растущих деревьев. В общей сложности высажено 881 дерево, 571 лиственный куст, 10 202 многолетних растения и другие виды, включая фиторемедиационные растения, очищающие поверхностные воды. Озеленение будет способствовать также биологическому разнообразию.
Проект "Ревитализация территории Скансте. Этап 1" реализован при поддержке Европейского фонда регионального развития, государственного бюджета и софинансирования Рижского самоуправления. Общая стоимость — 21 723 645,69 евро, из которых: финансирование Европейского фонда — 4 601 880,20 евро, дотация госбюджета — 670 334,40 евро, софинансирование Рижского самоуправления — 16 451 431,09 евро.