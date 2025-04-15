Стало известно, что случилось с мостом на Таллинском шоссе в Салацгриве
Вчера вечером мы сообщали о закрытии моста на Таллинском шоссе (A1, Via Baltica). Сейчас мост вновь открыт, но ненадолго. С 1 мая он опять будет закрыт на ремонт.
Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, движение по временному мосту в Салацгриве восстановлено. Дефекты, зафиксированные в понедельник днем, скорее всего, произошли под воздействием колебаний температуры — после прохладной ночи последовал жаркий день с температурой воздуха около +20 градусов. Уже поздним вечером в понедельник, с понижением температуры воздуха, изменения в стальных конструкциях уменьшились. При обследовании моста дефекты несущих конструкций выявлены не были.
Разработан дополнительный план мониторинга, который будет осуществляться в течение ближайших 4–5 дней для наблюдения за конструкцией моста при изменениях температуры. Техническое состояние временного моста контролируется ежедневно: каждый день проводится осмотр несущих конструкций, а каждую неделю — геодезические измерения деформаций. Если в процессе мониторинга будут зафиксированы изменения, из соображений безопасности проектировщик временного моста может принять решение о приостановке движения до проведения углубленного исследования.
Чтобы минимизировать риски при эксплуатации временного моста через реку Салаца, тяжелому транспорту, фактическая масса которого превышает 44 тонны, по-прежнему запрещено пересекать реку по временному мосту. Остальное движение через реку в период строительных работ организовано в реверсивном порядке по временному мосту.
С 1 по 7 мая движение по временному мосту будет закрыто полностью для замены металлических плит временного моста. В это время легковой транспорт будет пущен по мосту в Вецсалаце, а грузовой - в объезд через Лимбажи и Алою.