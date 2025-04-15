Стало известно, что случилось с мостом на Таллинском шоссе в Салацгриве

Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, движение по временному мосту в Салацгриве восстановлено. Дефекты, зафиксированные в понедельник днем, скорее всего, произошли под воздействием колебаний температуры — после прохладной ночи последовал жаркий день с температурой воздуха около +20 градусов. Уже поздним вечером в понедельник, с понижением температуры воздуха, изменения в стальных конструкциях уменьшились. При обследовании моста дефекты несущих конструкций выявлены не были.