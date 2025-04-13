Переговоры между США и Ираном назвали "конструктивными" и "позитивными". А в чем результат?
Переговоры в Омане между Ираном и США названы «позитивными» и «конструктивными. Стороны договорились встретиться на следующей неделе для продолжения диалога, направленного на сдерживание ядерной программы Тегерана. Ранее президент Дональд Трамп пригрозил военными действиями в случае отсутствия договоренностей.
Иранский министр иностранных дел Аббас Араки сообщил государственному телевидению: «Думаю, мы очень близки к определению основы для переговоров, и если на следующей неделе мы сможем ее согласовать, это станет значительным шагом вперед, после чего можно будет начать реальные обсуждения».
Араки отметил, что переговоры — первые между Ираном и администрацией Трампа, включая его первый срок (2017–2021), — прошли в «продуктивной, спокойной и позитивной атмосфере». «Обе стороны согласились продолжить переговоры… вероятно, в следующую субботу», — добавил он. «И Иран, и США хотят достичь соглашения в краткосрочной перспективе. Мы не хотим переговоров ради переговоров».
Белый дом назвал переговоры с участием спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа «очень позитивными и конструктивными». «Эти вопросы крайне сложны, и сегодняшние прямые консультации спецпосланника Уиткоффа стали шагом вперёд на пути к взаимовыгодному результату», — говорится в заявлении. «Стороны договорились встретиться снова в следующую субботу».
Переговоры проходили в непрямом формате при посредничестве Омана, как того хотел Иран, а не один на один, как требовал Трамп. Каждая делегация находилась в отдельном зале, а обмен сообщениями шел через министра иностранных дел Омана, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Араки уточнил, что делегации кратко пересеклись после переговоров. «После более чем 2,5 часов непрямых переговоров главы иранской и американской делегаций поговорили несколько минут в присутствии оманского министра иностранных дел на выходе. Это была вежливая встреча в рамках наших политических норм», — сказал он.
По неофициальной информации, текущий фокус переговоров — снижение региональной напряженности, обмен заключенными и ограниченные соглашения по смягчению санкций против Ирана в обмен на контроль над его ядерной программой.
Трамп, который в свой первый срок вывел США из сделки 2015 года с Тегераном, вновь ужесточил подход к ближневосточной державе, чью ядерную программу союзник Вашингтона Израиль считает угрозой своему существованию. В то же время Иран и его союзники сейчас ослаблены из-за военных операций Израиля в регионе, включая удары по территории Ирана после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.