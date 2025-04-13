Переговоры между США и Ираном назвали "конструктивными" и "позитивными". А в чем результат?

Трамп, который в свой первый срок вывел США из сделки 2015 года с Тегераном, вновь ужесточил подход к ближневосточной державе, чью ядерную программу союзник Вашингтона Израиль считает угрозой своему существованию. В то же время Иран и его союзники сейчас ослаблены из-за военных операций Израиля в регионе, включая удары по территории Ирана после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.