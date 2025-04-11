Утвержден порядок приема учащихся в 10-е классы школ Риги
Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления (IKSD) утвердил внутренние правила, регулирующие порядок приема учащихся в 10-е классы, а также на свободные места в 11-е и 12-е классы в школах Риги на 2025/2026 учебный год.
Прием учащихся в 10-е классы, а также на свободные места в 11-е и 12-е классы каждая школа организует самостоятельно, в соответствии с утвержденными IKSD правилами приема. Эти правила до 15 мая публикуются на сайте соответствующей школы и на портале izglitiba.riga.lv.
Прием будет проводиться на конкурсной основе. Если обучение в школе организовано в форме заочного или дистанционного обучения, прием проходит в порядке, установленном нормативными актами.
Основной критерий приема в 10-е классы — это оценка по соответствующему предмету, указанная в свидетельстве об основном образовании. Если учащийся не сдавал централизованные экзамены, школа заменяет оценку, указанную в свидетельстве, на оценку, зафиксированную в другом документе об окончании основного образования, переведенную в проценты от максимально возможного балла (100%).
Дополнительно школы могут учитывать:
- результат вступительного экзамена и/или оценку в документе об окончании основного образования;
- оценку по соответствующим предметам, указанную в табеле успеваемости.
Для поступления в государственные гимназии Риги дополнительным критерием является результат единого вступительного экзамена.
Подать заявку на участие в конкурсе можно с 25 по 30 июня до 10:00 утра.
Для подачи заявления на конкурс в выбранную школу Риги, законный представитель учащегося должен зарегистрировать его через электронную услугу "Единый прием в 10-й класс" на портале www.latvija.gov.lv (ссылка будет доступна с 25 июня на сайтах IKSD и школ). Если у представителя нет доступа к средствам электронной аутентификации, подать заявление можно лично в школе. После регистрации учащийся получает специальный код, с которым участвует в конкурсе на прием в выбранную школу.
Информация о свободных местах в 11-х и 12-х классах школы публикуют на своих сайтах до 2 июня. Подача заявок на эти места осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов.
Обнародование результатов конкурса:
- Государственные гимназии Риги публикуют списки претендентов (с кодами и количеством набранных баллов) 1 июля в 10:00. Обновленные списки — 4 июля и 9 июля в 10:00.
- Средние школы публикуют списки с 1 июля в 10:00 до 4 июля в 10:00. Обновленные списки — 9 и 14 июля в 10:00.
- Обновление списков должно происходить не реже одного раза в три дня, с учетом новых заявлений или отказов.
Подача документов для зачисления в 10-й класс осуществляется в срок, установленный школой, и в соответствии с нормативными требованиями. Если документы не поданы вовремя, кандидат исключается из списка, и его место предлагается следующему по конкурсу.