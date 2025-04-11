Утвержден порядок приема учащихся в 10-е классы школ Риги

Для подачи заявления на конкурс в выбранную школу Риги, законный представитель учащегося должен зарегистрировать его через электронную услугу "Единый прием в 10-й класс" на портале www.latvija.gov.lv (ссылка будет доступна с 25 июня на сайтах IKSD и школ). Если у представителя нет доступа к средствам электронной аутентификации, подать заявление можно лично в школе. После регистрации учащийся получает специальный код, с которым участвует в конкурсе на прием в выбранную школу.