Новый тариф на распределение газа: как изменятся расходы пользователей с 1 января 2026 года

В новом тарифном проекте также предусмотрен специальный тариф для сезонных пользователей. Такой тариф необходим для того, чтобы уменьшить несоразмерный рост платежа за распределение природного газа тем пользователям, у которых потребление природного газа с мая по ноябрь составляет более 85% от годового объема потребления объекта, а в другие месяцы не превышает 15% от годового потребления.