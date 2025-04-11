Ответ на необоснованную критику: проекты развития инфраструктуры Восточной больницы продолжаются, финансирование не утрачено

Тем самым я хочу подчеркнуть: проекты продвигаются последовательно, целенаправленно и профессионально. Мы осознаем риски и реагируем на них. Ни в одном случае больница не потеряла финансирование по своей вине или из-за ошибок — такие утверждения не соответствуют действительности. Все изменения в объемах финансирования были связаны с внешними обстоятельствами, которые изначально были обозначены как потенциальные риски. Эти риски хорошо осознает и Министерство здравоохранения, и министр, понимая вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и помогая искать решения в рамках общего видения, за что выражаем большую благодарность — ведь только вместе мы можем достичь результата. Мы движемся вперед с ответственностью и вниманием, анализируя каждый шаг, чтобы обеспечить пациентам наивысшее качество ухода. Легко ли это? Нет. Нужно ли это делать? Однозначно — да.