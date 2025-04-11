Ответ на необоснованную критику: проекты развития инфраструктуры Восточной больницы продолжаются, финансирование не утрачено
В публичном пространстве время от времени всплывают очередные утверждения о том, как много в системе здравоохранения Латвии не делается, как все задерживается и сколько это стоит. Однако значительно меньше говорят о том, что действительно предпринимается, что уже выполнено, почему расходы такие, какие они есть, какие факторы на это влияют и насколько важны принимаемые решения для больницы и общества, говорит Нормунд Станевич, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы.
Одной из основных ценностей Восточной больницы является человечность. Мы верим, что каждый процесс лечения начинается с отношения — со способности выслушать, понять и быть рядом. Ориентированность на пациента и его потребности — основа нашей повседневной работы как в лечении и уходе, так и в улучшении среды и опыта. Эта ценность пронизывает и наши проекты развития — от новых помещений до технологических решений, ведь цель одна: чтобы пациент на каждом этапе чувствовал себя у нас в большей безопасности и по-человечески комфортно.
Восточная больница сейчас переживает один из самых интенсивных и масштабных этапов развития в своей истории, одновременно реализуя несколько крупных проектов. Несмотря на объективные сложности — сложные процедуры закупок, высокую загруженность строительной отрасли, глобальные потрясения, перебои в цепочках поставок, инфляцию и рост стоимости стройматериалов и рабочей силы — больница продолжает развиваться, и результаты очевидны.
Реконструкция 9-го и 10-го корпусов стационара "Гайльэзерс" фактически завершена. Построены новые инженерные системы, созданы посты медсестер, лифты, инфраструктура для отделения интенсивной терапии и операционных залов. В настоящее время проводится размещение медицинского оборудования и мебели, а также тестирование систем. Завершение реконструкции даст возможность приступить к ремонту стационара "Латвийский онкологический центр" и перестройке операционных, в ходе которых весь крупный центр временно переедет в обновленные корпуса "Гайльэзерса" — это будет не только масштабная перестройка, но и крайне сложный процесс перемещения.
Совсем скоро откроется расширенный Центр радиологии, а также подходит к завершению процедура закупки строительства нового корпуса для лечения легочных и инфекционных заболеваний. Впечатляет и перечень проектов, реализованных в Восточной больнице за последние два года. Приведу только три из более чем 20 крупных и мелких проектов:
В 2023 году был введен в эксплуатацию расширенный дневной стационар химиотерапии, в результате чего количество кресел для пациентов увеличено с 50 до 69 — все кресла соответствуют современным стандартам, удобны и специально адаптированы под нужды пациентов в светлом и современном помещении.
В 2024 году завершено строительство многофункционального корпуса клиники неотложной медицинской помощи и приема пациентов — это первые больничные помещения в странах Балтии, построенные в соответствии с высочайшими стандартами эпидемиологической безопасности. Корпус площадью 4604,5 кв. м расположен на трех этажах и рассчитан на прием более 300 пациентов, обеспечивая готовность к любой чрезвычайной ситуации.
В 2024 году завершился проект реконструкции и модернизации клиники реабилитации в стационаре "Бикерниеки", благодаря чему пациентам теперь обеспечены комфортные условия для восстановления и ухода, а также необходимые вспомогательные средства, что позволяет быстрее освоить навыки, необходимые для жизни после болезни.
Как видно из приведенного выше, пусть и неполного списка крупнейших проектов, утверждать, что в развитии инфраструктуры государственных больниц ничего не происходит, — по меньшей мере, преувеличение. Конечно, в таком масштабном механизме все не может произойти за один день. Препятствия на этом пути неизбежны, и зачастую они не зависят от самой больницы. С момента планирования текущих проектов мир существенно изменился: закончилась пандемия, произошли резкие колебания инфляции, началась война в Украине, сменились парламент и правительства, а также общий экономический климат.
Сроки реализации многих проектов крайне сжаты — например, новый корпус больницы должен быть построен за пять лет, начиная с проектирования и заканчивая размещением оборудования. Встречаясь с руководителями больниц в других странах Европы, мы убедились, что аналогичные проекты там реализуются за 8–10 лет. В этом контексте мы, по меньшей мере, в числе первых…
Процесс строительных закупок в демократическом обществе подчиняется высоким стандартам прозрачности и законности, включая возможность оспаривать требования конкурсов и их результаты. С точки зрения закона, право на подачу жалобы есть у всех участников, даже у тех, кто объективно не соответствует квалификационным требованиям. Такое право — важный элемент демократического государства, обеспечивающий контроль за закупками, однако на практике это может вызывать, и вызывает, задержки в реализации проектов.
Тем самым я хочу подчеркнуть: проекты продвигаются последовательно, целенаправленно и профессионально. Мы осознаем риски и реагируем на них. Ни в одном случае больница не потеряла финансирование по своей вине или из-за ошибок — такие утверждения не соответствуют действительности. Все изменения в объемах финансирования были связаны с внешними обстоятельствами, которые изначально были обозначены как потенциальные риски. Эти риски хорошо осознает и Министерство здравоохранения, и министр, понимая вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и помогая искать решения в рамках общего видения, за что выражаем большую благодарность — ведь только вместе мы можем достичь результата. Мы движемся вперед с ответственностью и вниманием, анализируя каждый шаг, чтобы обеспечить пациентам наивысшее качество ухода. Легко ли это? Нет. Нужно ли это делать? Однозначно — да.
В 2024 году в Восточной больнице было госпитализировано 62 200 пациентов — на 2 300 больше, чем годом ранее. Больница работает на полную мощность, спрос на услуги продолжает расти, и в этом году уже наблюдается рекордный прирост потока пациентов: если тенденция сохранится, есть высокая вероятность, что 2025 год мы завершим с числом пациентов, приближающимся к 100 000! Поэтому новые, современные помещения и оборудование, соответствующие требованиям времени, — это не роскошь, а базовое условие качественного лечения.
Разумеется, можно и нужно обсуждать модель управления больницами и ее совершенствование, но необходимость развития не подлежит сомнению. Сейчас, когда в распоряжение больниц переданы государственные и европейские ресурсы, мы обязаны работать с максимальной ответственностью. Восточная больница станет местом, где пациенты будут получать современную помощь, а персонал — профессиональную и достойную рабочую среду. Это наша цель, и мы к ней идем.
У этой дискуссии есть и человеческая сторона. Необоснованные и предвзятые заявления в публичном пространстве огорчают многих сотрудников Восточной больницы, которые ежедневно с полной отдачей трудятся над тем, чтобы эти проекты двигались вперед. Наши коллеги вкладывают огромный труд в обеспечение качественного лечения и создание современных условий для пациентов. Именно поэтому особенно больно, когда кто-то намеренно пытается подорвать репутацию больницы, формируя в обществе недоверие, исходя из узких личных интересов и переходя на личные оскорбления. Такая риторика не приближает нас к общей цели, а лишь разрушает доверие и уважение к здравоохранению.
Для меня, как руководителя больницы, приоритетом остается обеспечение пациентам безопасного, доступного и качественного лечения, а коллегам — профессиональной и поддерживающей рабочей среды. Это наша повседневная работа, и мы выполняем ее с полной уверенностью. И будем продолжать это делать.