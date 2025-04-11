Имена миллионеров по-даугавпилсски: соцсети обсуждают необычный вопрос

Интересными оказались и комментарии, которые вовсе не касались имен. Многие участники подчеркивали, что богатство — понятие относительное, и имя само по себе не сделает ребенка счастливым. Звучали замечания вроде: «Богатая семья, а ума — на копейку», «Вы ребенка рожаете или фирму регистрируете?», «Сегодня ты Трамп, а завтра просто Петя». Были и философские размышления: «Главное — не имя, а воспитание», «Счастливый ребенок — вот что должно быть видно сразу, а не богатство».