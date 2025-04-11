Имена миллионеров по-даугавпилсски: соцсети обсуждают необычный вопрос
Иногда простые вопросы в соцсетях становятся настоящим катализатором творчества. Так случилось и с постом в популярной даугавпилсской группе Facebook, где пользователи размышляли, какое имя сразу выдаст в ребенке наследника богатой семьи. Результат? Всплеск юмора, иронии и даже философских рассуждений.
Пост в популярной даугавпилсской группе Facebook с вопросом: «Как назвать ребенка, чтобы сразу было видно, что он (или она) из богатой семьи?» вызвал настоящий фурор в социальных сетях. В забавном обсуждении нашлось место и для имен, вдохновленных известными личностями, и для вариаций на тему валют, люксовых брендов и даже неожиданных жизненных ситуаций, сообщает grani.lv.
Прочитайте, какие оригинальные варианты предложили участники!
Среди вариантов для мальчиков чаще всего упоминались Доллар, Бакс, Илон (или даже ИлонТрампМаск), Дональд, Скрудж Макдак, Максимилиан, Биткоин, Царь, X Æ A-12 (так своего сына назвал Илон Маск), Голд Бой и Ричи Рич. Эти имена получили наибольшее количество лайков.
Девочек предлагали называть не менее выразительно: Тиффани, Злата, Диамант, Еврофея, Булгари, Мажорка, Шанель, Ламборджини-Елизавета, Миллионерша и Диорея (от слова «Диор», ведь, как утверждает автор комментария, над богатым человеком не посмеются, и только влиятельные родители могут позволить себе дать ребенку такое имя). Некоторые участники предлагали даже двойные и тройные имена: например, Велюр-Лукас или Криптомонеа-Лукреция.
Вдохновленные деньгами и валютными курсами мамочки предложили варианты: Капейка, Тугрик, Рупийс, Евра, Рубль, Банк, Деньгослав, Девальвация. Прозвучали также имена вроде Баксик, Евруша и Евроманька, а для особо амбициозных — Председатель или Барон. Кто-то предложил «универсальные» имена: Кошелек, Крипта, Кэш, Оптибэт — мол, с таким именем всегда будет в выигрыше.
Интересными оказались и комментарии, которые вовсе не касались имен. Многие участники подчеркивали, что богатство — понятие относительное, и имя само по себе не сделает ребенка счастливым. Звучали замечания вроде: «Богатая семья, а ума — на копейку», «Вы ребенка рожаете или фирму регистрируете?», «Сегодня ты Трамп, а завтра просто Петя». Были и философские размышления: «Главное — не имя, а воспитание», «Счастливый ребенок — вот что должно быть видно сразу, а не богатство».
Также комментарии наполнялись шутками: «Вот к чему приводит закрытие учебных заведений в городе. Народ потихоньку тупеет...», «Нужно такое имя ребенку дать, чтобы сразу понятно было, что родители интересные», «В вашем случае главное — отчество».